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第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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洪湖制度反腐挽回经济损失400
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英勇战士的铁血柔情
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生柯锴）省纪委昨日通报，湖北省交通投资有限公司原党委委员、原副总经理谭石海被开除党籍。
经查，谭石海利用职务便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。谭石海身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，性质恶劣、情节严重。依据纪律处分条例等有关规定，经省纪委常委会议审议并报省委常委会议批准，决定给予谭石海开除党籍处分。