省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
图文：宣讲六中全会精神
    湖北日报讯 16日，演员正在咸宁市咸安区向阳湖镇文体公园表演快板《赞“六中全会”》。当日，咸安区向阳湖镇文化站组织一场文艺演出，以快板、歌舞、杂技等群众喜闻乐见的表演形式，向当地基层群众宣讲六中全会精神。 （视界网 吴涛 摄）


   
　