省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
我省出台建设“四铁”党员队伍意见
新推党员手册纪实制度
    湖北日报讯 记者 刘娜 通讯员 刘猛

    党员是党的肌体的细胞，党员合格，党的组织才坚强有力。如何培养锻造一支具有“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的党员队伍？
    昨从省委组织部获悉，近日我省出台《关于进一步严格规范党员教育管理建设“四铁”党员队伍的意见》（以下简称《意见》），就党员发展、教育、管理监督等工作提出23条意见。

　　严格发展党员工作程序
    根据《意见》，确定入党积极分子和发展对象，必须坚持党员推荐、群团组织推优等方式；培养联系人、入党介绍人要定期填写《申请入党积极分子培养考察表》；支部大会讨论接收预备党员前，要进行严肃认真的政治审查；基层党委要对发展党员的条件、培养教育情况和入党手续进行全面审查，注意听取执法执纪等相关部门意见；发展对象3个月内将离开工作、学习单位的，一般不办理接收预备党员手续。
    强化发展党员工作纪律。《意见》强调，对培养时间不满一年“突击发展党员”等违反规定吸收入党的，一律不予承认，并严肃追责。要对审批和培养考察失职、审查把关不严的党组织及其负责人、直接责任人进行批评教育，情节严重的给予纪律处分，对典型案例及时查处和通报。

　　加强经常性教育
　　《意见》提出，按照“省级示范、市州统筹、县级为主、全员覆盖”的要求，认真贯彻落实党员教育工作培训规划，整合各类资源，健全完善集中轮训工作制度。各级要有针对性的制定培训计划，分批次开展党员集中轮训，引导广大党员干部真学深学，做到学而信、学而用、学而行。
    要突出党性教育重点。《意见》要求各级党组织必须坚持不懈抓好理论武装，广大党员、干部特别是高级干部必须自觉抓好学习、增强党性修养。要深化“两学一做”学习教育，大力开展理想信念、群众观点、宗旨意识、党性党风党纪、社会主义核心价值观、道德品行和社会主义法治教育。

　　实行党员手册纪实制度
　　《意见》要求，实行党员手册纪实制度，对党员参加组织生活、缴纳党费、民主评议、履行承诺、参加志愿活动等实际情况进行记录，作为年度考核、民主评议的重要依据。
    根据与《意见》配套的《湖北省〈党员手册〉使用和管理办法》，《党员手册》每名党员一人一册，由本人填写、支部审核、个人保管。党员参加组织生活时应携带《党员手册》，活动结束后，党支部书记（党小组组长）或服务对象核实后签字（盖章）。
    针对流动党员管理，《意见》提出健全“双联双管”工作机制，流入地党组织要把流动党员纳入本地党员教育管理整体工作，街道社区党组织要履行托底管理责任；流动党员及时到流入地参加党的组织生活，每年至少向流出地汇报一次思想工作和参加党的组织生活情况。《意见》要求规范党员组织关系管理工作，执行组织关系介绍信回执制度，接收组织关系的基层党委收到党员组织关系后，应通过网络、信函、传真等方式，在1个月内发出回执。

　　严肃党内组织生活
    《意见》对“支部主题党日”和“三会一课”作出明确要求：每月固定一天为“支部主题党日”，结合工作实际设计党日主题，在组织党员重温入党誓词、集体诵读党章、自觉交纳党费的基础上，围绕党性教育、民主议事、为民服务等主题，采取灵活多样的形式，开展专题学习讨论、设岗定责、志愿服务、联系服务群众等活动，激励和引导党员发挥先锋模范作用。“三会一课”和组织生活会可安排在支部主题党日进行。
    根据《意见》，组织生活会一般每季度或半年召开一次，根据实际需要，也可随时召开。组织生活会的议题，要根据上级党组织的要求，联系本单位的实际确定。每年第四季度，由省委统一部署，以党支部为单位召开组织生活会。领导干部要执行双重组织生活制度，落实民主生活会有关规定，以普通党员身份参加所在支部的组织生活。


   
　