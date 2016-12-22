查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 我省出台建设“四铁”党员队伍意见 新推党员手册纪实制度 湖北日报讯 记者 刘娜 通讯员 刘猛



党员是党的肌体的细胞，党员合格，党的组织才坚强有力。如何培养锻造一支具有“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的党员队伍？

昨从省委组织部获悉，近日我省出台《关于进一步严格规范党员教育管理建设“四铁”党员队伍的意见》（以下简称《意见》），就党员发展、教育、管理监督等工作提出23条意见。



严格发展党员工作程序

根据《意见》，确定入党积极分子和发展对象，必须坚持党员推荐、群团组织推优等方式；培养联系人、入党介绍人要定期填写《申请入党积极分子培养考察表》；支部大会讨论接收预备党员前，要进行严肃认真的政治审查；基层党委要对发展党员的条件、培养教育情况和入党手续进行全面审查，注意听取执法执纪等相关部门意见；发展对象3个月内将离开工作、学习单位的，一般不办理接收预备党员手续。

强化发展党员工作纪律。《意见》强调，对培养时间不满一年“突击发展党员”等违反规定吸收入党的，一律不予承认，并严肃追责。要对审批和培养考察失职、审查把关不严的党组织及其负责人、直接责任人进行批评教育，情节严重的给予纪律处分，对典型案例及时查处和通报。



加强经常性教育

《意见》提出，按照“省级示范、市州统筹、县级为主、全员覆盖”的要求，认真贯彻落实党员教育工作培训规划，整合各类资源，健全完善集中轮训工作制度。各级要有针对性的制定培训计划，分批次开展党员集中轮训，引导广大党员干部真学深学，做到学而信、学而用、学而行。

要突出党性教育重点。《意见》要求各级党组织必须坚持不懈抓好理论武装，广大党员、干部特别是高级干部必须自觉抓好学习、增强党性修养。要深化“两学一做”学习教育，大力开展理想信念、群众观点、宗旨意识、党性党风党纪、社会主义核心价值观、道德品行和社会主义法治教育。



实行党员手册纪实制度

《意见》要求，实行党员手册纪实制度，对党员参加组织生活、缴纳党费、民主评议、履行承诺、参加志愿活动等实际情况进行记录，作为年度考核、民主评议的重要依据。

根据与《意见》配套的《湖北省〈党员手册〉使用和管理办法》，《党员手册》每名党员一人一册，由本人填写、支部审核、个人保管。党员参加组织生活时应携带《党员手册》，活动结束后，党支部书记（党小组组长）或服务对象核实后签字（盖章）。

针对流动党员管理，《意见》提出健全“双联双管”工作机制，流入地党组织要把流动党员纳入本地党员教育管理整体工作，街道社区党组织要履行托底管理责任；流动党员及时到流入地参加党的组织生活，每年至少向流出地汇报一次思想工作和参加党的组织生活情况。《意见》要求规范党员组织关系管理工作，执行组织关系介绍信回执制度，接收组织关系的基层党委收到党员组织关系后，应通过网络、信函、传真等方式，在1个月内发出回执。



严肃党内组织生活

《意见》对“支部主题党日”和“三会一课”作出明确要求：每月固定一天为“支部主题党日”，结合工作实际设计党日主题，在组织党员重温入党誓词、集体诵读党章、自觉交纳党费的基础上，围绕党性教育、民主议事、为民服务等主题，采取灵活多样的形式，开展专题学习讨论、设岗定责、志愿服务、联系服务群众等活动，激励和引导党员发挥先锋模范作用。“三会一课”和组织生活会可安排在支部主题党日进行。

根据《意见》，组织生活会一般每季度或半年召开一次，根据实际需要，也可随时召开。组织生活会的议题，要根据上级党组织的要求，联系本单位的实际确定。每年第四季度，由省委统一部署，以党支部为单位召开组织生活会。领导干部要执行双重组织生活制度，落实民主生活会有关规定，以普通党员身份参加所在支部的组织生活。





