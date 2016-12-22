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第3版 深入学习贯彻六中全会精神
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·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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洪湖制度反腐挽回经济损失400
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英勇战士的铁血柔情
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
鄂州推负面清单深化反“四风”
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员曹俊华、王俊日）“这份《负面清单》将四风问题细致分类，划出底线、亮明红线，让人一目了然、易记易行。”昨日，学习了《落实中央八项规定精神负面清单》后，鄂州市委法治办专职副主任熊向阳说。
鄂州市纪委介绍，自中央八项规定精神实施以来，该市驰而不息纠正“四风”。但各种隐性、变异“四风”问题仍在一定范围存在。
12月初，鄂州市纪委发布《落实中央八项规定精神负面清单》，按照违规公款吃请、违规使用办公用房、领导干部多占公有住房和违规建房、违规带彩娱乐、违反工作纪律、违规召开会议等十五类大问题进行分类梳理，每类大问题下梳理若干具体问题，共计梳理出具体问题71个。“《负面清单》坚持问题导向，开列的所有问题，都是监督检查中发现的、日常容易发生的问题，对每个问题都划出了底线、亮明了红线。”鄂州市纪委派驻市委办纪检组组长王端生说。“制定并推行《落实中央八项规定精神负面清单》，是鄂州市纪委学习贯彻党的十八届六中全会精神，推进全面从严治党，深化反‘四风’的探索。”鄂州市委常委、市纪委书记陈东灵说。
目前，鄂州市从市级领导机关到农村基层站所，6.7万多名党员干部人手一份《负面清单》。