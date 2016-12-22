查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 鄂州推负面清单深化反“四风” 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员曹俊华、王俊日）“这份《负面清单》将四风问题细致分类，划出底线、亮明红线，让人一目了然、易记易行。”昨日，学习了《落实中央八项规定精神负面清单》后，鄂州市委法治办专职副主任熊向阳说。

鄂州市纪委介绍，自中央八项规定精神实施以来，该市驰而不息纠正“四风”。但各种隐性、变异“四风”问题仍在一定范围存在。

12月初，鄂州市纪委发布《落实中央八项规定精神负面清单》，按照违规公款吃请、违规使用办公用房、领导干部多占公有住房和违规建房、违规带彩娱乐、违反工作纪律、违规召开会议等十五类大问题进行分类梳理，每类大问题下梳理若干具体问题，共计梳理出具体问题71个。“《负面清单》坚持问题导向，开列的所有问题，都是监督检查中发现的、日常容易发生的问题，对每个问题都划出了底线、亮明了红线。”鄂州市纪委派驻市委办纪检组组长王端生说。“制定并推行《落实中央八项规定精神负面清单》，是鄂州市纪委学习贯彻党的十八届六中全会精神，推进全面从严治党，深化反‘四风’的探索。”鄂州市委常委、市纪委书记陈东灵说。

目前，鄂州市从市级领导机关到农村基层站所，6.7万多名党员干部人手一份《负面清单》。





