省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
鄂州推负面清单深化反“四风”
    湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员曹俊华、王俊日）“这份《负面清单》将四风问题细致分类，划出底线、亮明红线，让人一目了然、易记易行。”昨日，学习了《落实中央八项规定精神负面清单》后，鄂州市委法治办专职副主任熊向阳说。
    鄂州市纪委介绍，自中央八项规定精神实施以来，该市驰而不息纠正“四风”。但各种隐性、变异“四风”问题仍在一定范围存在。
    12月初，鄂州市纪委发布《落实中央八项规定精神负面清单》，按照违规公款吃请、违规使用办公用房、领导干部多占公有住房和违规建房、违规带彩娱乐、违反工作纪律、违规召开会议等十五类大问题进行分类梳理，每类大问题下梳理若干具体问题，共计梳理出具体问题71个。“《负面清单》坚持问题导向，开列的所有问题，都是监督检查中发现的、日常容易发生的问题，对每个问题都划出了底线、亮明了红线。”鄂州市纪委派驻市委办纪检组组长王端生说。“制定并推行《落实中央八项规定精神负面清单》，是鄂州市纪委学习贯彻党的十八届六中全会精神，推进全面从严治党，深化反‘四风’的探索。”鄂州市委常委、市纪委书记陈东灵说。
    目前，鄂州市从市级领导机关到农村基层站所，6.7万多名党员干部人手一份《负面清单》。


   
　