查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 省纠风办强调 持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张四平、李涛）昨日，2016年度湖北省加强政府部门履职尽责督促检查工作总结会在汉召开。会议要求持之以恒抓好整改建制工作，深化履职尽责督促检查成果。

会上，省纠风办通报了履职尽责督促检查工作综合考评结果，共评出优秀单位8个，其中，全面督查部门6个：省发改委、省财政厅、省科技厅、省教育厅、省交通运输厅、省质监局；点题督查部门2个：省国税局、省工商局。合格单位4个，其中全面督查部门2个：省农业厅、省公共资源交易监管局；点题督查部门2个：省林业厅、省人防办。会议还表彰了优秀省级政风督查员。

会议强调，下一步要扎实做好履职尽责督促检查各项后续工作，巩固深化工作成果，推进工作常态化、长效化。各部门要深化思想认识，盯住存在的问题和工作中的短板，坚定不移地把履职尽责工作抓下去；要抓好巩固提高，对问题整改情况进行“大盘点”和“回头望”，坚持以点带面、举一反三，深入抓好整改落实、建章立制、经验总结等工作；要加强指导督促，运用督促检查工作的有效做法，把压力和责任传导到基层，持续提升履职尽责工作水平；要强化执纪问责，对不履职、不正确履职的问题严肃问责追责，着力解决干部作风、体制机制、管理监督等方面深层次问题，使履职尽责督促检查工作成效更深入、更突出、更持久。





