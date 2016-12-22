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第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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洪湖制度反腐挽回经济损失400
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英勇战士的铁血柔情
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
省纠风办强调
持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张四平、李涛）昨日，2016年度湖北省加强政府部门履职尽责督促检查工作总结会在汉召开。会议要求持之以恒抓好整改建制工作，深化履职尽责督促检查成果。
会上，省纠风办通报了履职尽责督促检查工作综合考评结果，共评出优秀单位8个，其中，全面督查部门6个：省发改委、省财政厅、省科技厅、省教育厅、省交通运输厅、省质监局；点题督查部门2个：省国税局、省工商局。合格单位4个，其中全面督查部门2个：省农业厅、省公共资源交易监管局；点题督查部门2个：省林业厅、省人防办。会议还表彰了优秀省级政风督查员。
会议强调，下一步要扎实做好履职尽责督促检查各项后续工作，巩固深化工作成果，推进工作常态化、长效化。各部门要深化思想认识，盯住存在的问题和工作中的短板，坚定不移地把履职尽责工作抓下去；要抓好巩固提高，对问题整改情况进行“大盘点”和“回头望”，坚持以点带面、举一反三，深入抓好整改落实、建章立制、经验总结等工作；要加强指导督促，运用督促检查工作的有效做法，把压力和责任传导到基层，持续提升履职尽责工作水平；要强化执纪问责，对不履职、不正确履职的问题严肃问责追责，着力解决干部作风、体制机制、管理监督等方面深层次问题，使履职尽责督促检查工作成效更深入、更突出、更持久。