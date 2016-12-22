省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
省纠风办强调
持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员张四平、李涛）昨日，2016年度湖北省加强政府部门履职尽责督促检查工作总结会在汉召开。会议要求持之以恒抓好整改建制工作，深化履职尽责督促检查成果。
    会上，省纠风办通报了履职尽责督促检查工作综合考评结果，共评出优秀单位8个，其中，全面督查部门6个：省发改委、省财政厅、省科技厅、省教育厅、省交通运输厅、省质监局；点题督查部门2个：省国税局、省工商局。合格单位4个，其中全面督查部门2个：省农业厅、省公共资源交易监管局；点题督查部门2个：省林业厅、省人防办。会议还表彰了优秀省级政风督查员。
    会议强调，下一步要扎实做好履职尽责督促检查各项后续工作，巩固深化工作成果，推进工作常态化、长效化。各部门要深化思想认识，盯住存在的问题和工作中的短板，坚定不移地把履职尽责工作抓下去；要抓好巩固提高，对问题整改情况进行“大盘点”和“回头望”，坚持以点带面、举一反三，深入抓好整改落实、建章立制、经验总结等工作；要加强指导督促，运用督促检查工作的有效做法，把压力和责任传导到基层，持续提升履职尽责工作水平；要强化执纪问责，对不履职、不正确履职的问题严肃问责追责，着力解决干部作风、体制机制、管理监督等方面深层次问题，使履职尽责督促检查工作成效更深入、更突出、更持久。


   
　