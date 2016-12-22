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第3版 深入学习贯彻六中全会精神
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·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
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·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
为担当者担当 为干事者撑腰
湖北日报讯 张晓峰
说到正风肃纪，人们马上想到“打虎拍蝇”、查处违纪干部。殊不知，依纪依规还清白者清白，也是一种正风肃纪。
十八大以来，全面从严治党的“发条”越上越紧，“老虎”纷纷落马、“苍蝇”纷纷坠地，干部群众拍手叫好。但也有少数人乘机诬告、陷害党员干部，特别是敢抓敢管、坚持原则、敢于得罪人的干部，更易受诽谤和诬陷。
习近平总书记反复强调党员干部要敢于担当，一再提出要为担当者担当、为干事者撑腰，更广泛更有效地调动干部队伍的积极性。全省纪检监察机关旗帜鲜明，不让规矩人受冤枉，不让干事者受委屈，依纪依规为万余名干部还了清白，干部群众同样拍手叫好。
《关于新形势下党内政治生活的若干准则》指出，“对受到诽谤、诬告、严重失实举报的党员，党组织要及时为其澄清和正名。”这一规定，保障了党员的权利，为守纪律讲规矩、勇于干事创业的党员干部增加了一道硬邦邦的“护身符”。
我们要对这些党员干部说：有党组织撑腰壮胆，工作中，你大胆地往前冲！