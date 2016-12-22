省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
湖北日报电子版
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
为担当者担当 为干事者撑腰
    湖北日报讯 张晓峰

    说到正风肃纪，人们马上想到“打虎拍蝇”、查处违纪干部。殊不知，依纪依规还清白者清白，也是一种正风肃纪。
    十八大以来，全面从严治党的“发条”越上越紧，“老虎”纷纷落马、“苍蝇”纷纷坠地，干部群众拍手叫好。但也有少数人乘机诬告、陷害党员干部，特别是敢抓敢管、坚持原则、敢于得罪人的干部，更易受诽谤和诬陷。
    习近平总书记反复强调党员干部要敢于担当，一再提出要为担当者担当、为干事者撑腰，更广泛更有效地调动干部队伍的积极性。全省纪检监察机关旗帜鲜明，不让规矩人受冤枉，不让干事者受委屈，依纪依规为万余名干部还了清白，干部群众同样拍手叫好。
    《关于新形势下党内政治生活的若干准则》指出，“对受到诽谤、诬告、严重失实举报的党员，党组织要及时为其澄清和正名。”这一规定，保障了党员的权利，为守纪律讲规矩、勇于干事创业的党员干部增加了一道硬邦邦的“护身符”。
    我们要对这些党员干部说：有党组织撑腰壮胆，工作中，你大胆地往前冲！


   
　