查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 为担当者担当 为干事者撑腰 湖北日报讯 张晓峰



说到正风肃纪，人们马上想到“打虎拍蝇”、查处违纪干部。殊不知，依纪依规还清白者清白，也是一种正风肃纪。

十八大以来，全面从严治党的“发条”越上越紧，“老虎”纷纷落马、“苍蝇”纷纷坠地，干部群众拍手叫好。但也有少数人乘机诬告、陷害党员干部，特别是敢抓敢管、坚持原则、敢于得罪人的干部，更易受诽谤和诬陷。

习近平总书记反复强调党员干部要敢于担当，一再提出要为担当者担当、为干事者撑腰，更广泛更有效地调动干部队伍的积极性。全省纪检监察机关旗帜鲜明，不让规矩人受冤枉，不让干事者受委屈，依纪依规为万余名干部还了清白，干部群众同样拍手叫好。

《关于新形势下党内政治生活的若干准则》指出，“对受到诽谤、诬告、严重失实举报的党员，党组织要及时为其澄清和正名。”这一规定，保障了党员的权利，为守纪律讲规矩、勇于干事创业的党员干部增加了一道硬邦邦的“护身符”。

我们要对这些党员干部说：有党组织撑腰壮胆，工作中，你大胆地往前冲！





