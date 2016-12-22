查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 深入学习贯彻六中全会精神 ·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍 ·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元 ·英勇战士的铁血柔情 ·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开 ·推动全面从严治党落实到田头 ·全省纪检监察机关为万余名干部还清白 ·为担当者担当 为干事者撑腰 ·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果 ·鄂州推负面清单深化反“四风” ·新推党员手册纪实制度 ·图文：宣讲六中全会精神 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 省交通投资有限公司原副总经理谭 · 洪湖制度反腐挽回经济损失400 · 英勇战士的铁血柔情 · 湖北第二师范学院党委原副书记高 · 推动全面从严治党落实到田头 · 全省纪检监察机关为万余名干部还 · 为担当者担当 为干事者撑腰 · 持之以恒抓好整改建制工作深化履 · 鄂州推负面清单深化反“四风” · 新推党员手册纪实制度 · 图文：宣讲六中全会精神 3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四 不让规矩人受冤枉不让干事者受委屈 全省纪检监察机关为万余名干部还清白 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员伍佳、乔玉君）“如果不是纪委为我还清白，我肯定不能光荣当选人大代表。”19日，参加英山县十八届人大第一次会议的草盘地镇龙坊村党支部书记、村主任刘选发说。

今年以来，龙坊村个别村民上访，反映“刘选发存在利用职权建房卖给村民谋利等违纪问题”。县、镇纪委深入调查，得知实情是因部分村民外出打工，家里大多数是留守老人和儿童，刘选发义务帮他们建房；信访反映的其他问题也不属实。

县、镇纪委于9月启动“阳光反馈”程序，在龙坊村召开党员、村民代表会，将调查结果拿出来“晒”，让群众评判。31名党员和村民代表争先发言，一致表示刘选发干实事、敢担当，任现职以来，筹资修通跨省断头路，发展茶叶基地，使村级积累由负债变为盈余。县、镇纪委及时为刘选发澄清问题、还了清白。此次县人大会议召开之前，刘选发顺利当选县人大代表。“既要坚决查处违纪的党员干部，也要为受到错告、诬告的党员干部澄清问题。”昨日，省纪委有关负责人表示，十八大以来，全省纪检监察机关在实事求是调查的基础上，为12347名受到错告、诬告的党员干部澄清问题，通过当面告知、书面通知、大会宣布等形式，消除负面影响，保护他们的合法权益和干事创业积极性。“知道有人捏造谎言举报我，一开始心里不是滋味，真想辞职不干了。”昨日，襄阳市襄州区朱集镇郭楼村村支书郭长林说，“但转念一想，我风里雨里干了14年村支书，组织上一定不会让好人受冤枉！”

今年7月，由襄州区纪委联合组织部门成立的换届风气巡察组接到匿名电话，举报郭长林“利用职务之便骗取移民款”“违规收取自来水费”等问题。巡察组迅速会同朱集镇纪委深入调查，查实该举报与事实不符。当月，朱集镇在郭楼村村务公开栏通报了调查结果。“今后我在村里说话腰板更直了，干事底气也更足了。”郭长林说。





