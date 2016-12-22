省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元英勇战士的铁血柔情湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开推动全面从严治党落实到田头全省纪检监察机关为万余名干部还清白为担当者担当 为干事者撑腰持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果鄂州推负面清单深化反“四风”新推党员手册纪实制度图文：宣讲六中全会精神
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 第3版 深入学习贯彻六中全会精神
·省交通投资有限公司原副总经理谭石海被开除党籍
·洪湖制度反腐挽回经济损失4000余万元
·英勇战士的铁血柔情
·湖北第二师范学院党委原副书记高楚元被双开
·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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3 深入学习贯彻六中全会精神 2016.12.22 星期四
不让规矩人受冤枉不让干事者受委屈
全省纪检监察机关为万余名干部还清白
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员伍佳、乔玉君）“如果不是纪委为我还清白，我肯定不能光荣当选人大代表。”19日，参加英山县十八届人大第一次会议的草盘地镇龙坊村党支部书记、村主任刘选发说。
    今年以来，龙坊村个别村民上访，反映“刘选发存在利用职权建房卖给村民谋利等违纪问题”。县、镇纪委深入调查，得知实情是因部分村民外出打工，家里大多数是留守老人和儿童，刘选发义务帮他们建房；信访反映的其他问题也不属实。
    县、镇纪委于9月启动“阳光反馈”程序，在龙坊村召开党员、村民代表会，将调查结果拿出来“晒”，让群众评判。31名党员和村民代表争先发言，一致表示刘选发干实事、敢担当，任现职以来，筹资修通跨省断头路，发展茶叶基地，使村级积累由负债变为盈余。县、镇纪委及时为刘选发澄清问题、还了清白。此次县人大会议召开之前，刘选发顺利当选县人大代表。“既要坚决查处违纪的党员干部，也要为受到错告、诬告的党员干部澄清问题。”昨日，省纪委有关负责人表示，十八大以来，全省纪检监察机关在实事求是调查的基础上，为12347名受到错告、诬告的党员干部澄清问题，通过当面告知、书面通知、大会宣布等形式，消除负面影响，保护他们的合法权益和干事创业积极性。“知道有人捏造谎言举报我，一开始心里不是滋味，真想辞职不干了。”昨日，襄阳市襄州区朱集镇郭楼村村支书郭长林说，“但转念一想，我风里雨里干了14年村支书，组织上一定不会让好人受冤枉！”
    今年7月，由襄州区纪委联合组织部门成立的换届风气巡察组接到匿名电话，举报郭长林“利用职务之便骗取移民款”“违规收取自来水费”等问题。巡察组迅速会同朱集镇纪委深入调查，查实该举报与事实不符。当月，朱集镇在郭楼村村务公开栏通报了调查结果。“今后我在村里说话腰板更直了，干事底气也更足了。”郭长林说。


 
　