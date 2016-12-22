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·推动全面从严治党落实到田头
·全省纪检监察机关为万余名干部还清白
·为担当者担当 为干事者撑腰
·持之以恒抓好整改建制工作深化履职尽责督促检查成果
·鄂州推负面清单深化反“四风”
·新推党员手册纪实制度
·图文：宣讲六中全会精神
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省交通投资有限公司原副总经理谭
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洪湖制度反腐挽回经济损失400
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英勇战士的铁血柔情
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湖北第二师范学院党委原副书记高
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推动全面从严治党落实到田头
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全省纪检监察机关为万余名干部还
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为担当者担当 为干事者撑腰
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持之以恒抓好整改建制工作深化履
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鄂州推负面清单深化反“四风”
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新推党员手册纪实制度
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图文：宣讲六中全会精神
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深入学习贯彻六中全会精神
2016.12.22 星期四
不让规矩人受冤枉不让干事者受委屈
全省纪检监察机关为万余名干部还清白
湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员伍佳、乔玉君）“如果不是纪委为我还清白，我肯定不能光荣当选人大代表。”19日，参加英山县十八届人大第一次会议的草盘地镇龙坊村党支部书记、村主任刘选发说。
今年以来，龙坊村个别村民上访，反映“刘选发存在利用职权建房卖给村民谋利等违纪问题”。县、镇纪委深入调查，得知实情是因部分村民外出打工，家里大多数是留守老人和儿童，刘选发义务帮他们建房；信访反映的其他问题也不属实。
县、镇纪委于9月启动“阳光反馈”程序，在龙坊村召开党员、村民代表会，将调查结果拿出来“晒”，让群众评判。31名党员和村民代表争先发言，一致表示刘选发干实事、敢担当，任现职以来，筹资修通跨省断头路，发展茶叶基地，使村级积累由负债变为盈余。县、镇纪委及时为刘选发澄清问题、还了清白。此次县人大会议召开之前，刘选发顺利当选县人大代表。“既要坚决查处违纪的党员干部，也要为受到错告、诬告的党员干部澄清问题。”昨日，省纪委有关负责人表示，十八大以来，全省纪检监察机关在实事求是调查的基础上，为12347名受到错告、诬告的党员干部澄清问题，通过当面告知、书面通知、大会宣布等形式，消除负面影响，保护他们的合法权益和干事创业积极性。“知道有人捏造谎言举报我，一开始心里不是滋味，真想辞职不干了。”昨日，襄阳市襄州区朱集镇郭楼村村支书郭长林说，“但转念一想，我风里雨里干了14年村支书，组织上一定不会让好人受冤枉！”
今年7月，由襄州区纪委联合组织部门成立的换届风气巡察组接到匿名电话，举报郭长林“利用职务之便骗取移民款”“违规收取自来水费”等问题。巡察组迅速会同朱集镇纪委深入调查，查实该举报与事实不符。当月，朱集镇在郭楼村村务公开栏通报了调查结果。“今后我在村里说话腰板更直了，干事底气也更足了。”郭长林说。