查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 许克振率团访问南非埃及伊朗 湖北日报讯 （通讯员马争艳）为贯彻落实国家“一带一路”战略部署，进一步深化我省与“一带一路”沿线国家友好交往和经贸合作，应南非贸工部、埃及投资总局和伊朗中央省政府邀请，副省长许克振率省政府代表团，于11日至20日赴南非、埃及、伊朗进行友好访问。

访问期间，许克振先后会见了南非夸纳省秘书长及省委委员西歇雷·西卡拉拉、埃及国际合作部部长萨哈尔·纳赛尔、伊朗中央省常务副省长扎法·阿夫逊等政要，参观了伊朗中央省自贸区等机构，就推进与当地进行工业、基础设施建设和贸易合作深入交换了意见。

许克振一行拜访了中国驻埃及、驻伊朗大使馆，出席了格林美集团中国—南非循环经济产业园洽谈签约、长飞光纤南非公司启动运营等活动，参观了中铁大桥局南非建设项目、葛洲坝集团埃及分公司、安琪酵母埃及项目等，并与当地政界、商界、侨界知名人士及商协会代表进行了广泛接触与交流，积极宣传推介我省企业，争取当地政府更多支持，为我省企业在当地发展营造良好的营商环境。





