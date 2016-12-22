落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作政策引领，湖北制造迈向湖北智造图文：培训新型农民我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议黄石加强大冶湖保护强化基层组织建设扎实推进精准扶贫许克振率团访问南非埃及伊朗
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 第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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2 要闻 2016.12.22 星期四
许克振率团访问南非埃及伊朗
    湖北日报讯 （通讯员马争艳）为贯彻落实国家“一带一路”战略部署，进一步深化我省与“一带一路”沿线国家友好交往和经贸合作，应南非贸工部、埃及投资总局和伊朗中央省政府邀请，副省长许克振率省政府代表团，于11日至20日赴南非、埃及、伊朗进行友好访问。
    访问期间，许克振先后会见了南非夸纳省秘书长及省委委员西歇雷·西卡拉拉、埃及国际合作部部长萨哈尔·纳赛尔、伊朗中央省常务副省长扎法·阿夫逊等政要，参观了伊朗中央省自贸区等机构，就推进与当地进行工业、基础设施建设和贸易合作深入交换了意见。
    许克振一行拜访了中国驻埃及、驻伊朗大使馆，出席了格林美集团中国—南非循环经济产业园洽谈签约、长飞光纤南非公司启动运营等活动，参观了中铁大桥局南非建设项目、葛洲坝集团埃及分公司、安琪酵母埃及项目等，并与当地政界、商界、侨界知名人士及商协会代表进行了广泛接触与交流，积极宣传推介我省企业，争取当地政府更多支持，为我省企业在当地发展营造良好的营商环境。


   
　