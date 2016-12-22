查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 周霁在五峰调研时强调 强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 湖北日报讯 （记者唐宜贵）昨日，省委常委、宜昌市委书记周霁在五峰土家族自治县调研时强调，要强化基层组织建设，扎实推进精准扶贫工作，坚决打赢精准脱贫攻坚战。

当天，周霁首先来到仁和坪镇业产坪村贫困户卞周菊家和卢长喜家，走访了解扶贫措施和脱贫进展，又赶往仁和坪村委会和湖北采花茶业有限公司调研基层组织建设情况。

周霁充分肯定了五峰基层组织建设成果和精准扶贫工作措施有力。他说，要把习近平总书记系列讲话精神学深学透，领会实质，以工匠精神落地生根；把党中央、国务院和省委、省政府的工作部署抓实抓细；要务实重行，精心搞好精准扶贫各项工作，力戒数字脱贫、被脱贫；要始终将人民群众放在心上，生活经验告诉我们，感情决定立场，立场决定方法，充满感情地开展扶贫工作，就会取得事半功倍的效果，真正做到不落一人、不让一个少数民族掉队。

周霁强调，要充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，筑牢执政根基。他说，人民群众生活在集体中，党员干部生活在群众中，党的阵地要筑牢在人民心中。基层组织建设，首先要组织群众，发动群众，这样才能形成强大合力，推动党的事业不断向前。





