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第2版 要闻
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·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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湖北省供销合作社第八次代表大会
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部署安排十一届五次会议筹备及机
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政策引领，湖北制造迈向湖北智造
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图文：培训新型农民
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我省召开中央环保督察交办问题查
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黄石加强大冶湖保护
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强化基层组织建设扎实推进精准扶
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许克振率团访问南非埃及伊朗
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要闻
2016.12.22 星期四
清理湖面垃圾 拆除残留围网
黄石加强大冶湖保护
湖北日报讯 （记者王理略、通讯员曾艳）17日从黄石市环保局获悉，为全力配合做好中央环保督察工作，黄石正加大大冶湖管理力度，清理湖面垃圾，拆除残留围网。
信访人反映园博园湖堤外大冶湖水面漂浮大量垃圾，没有及时清理，涉嫌围网养殖。对此，当地迅速组织专人赴现场调查核实。经调查，黄石园博园下游转弯处的湖面有少量前期围网拆除工作遗漏竹竿、围网等，面积约10平方米。大冶湖大桥南岸有大量建筑垃圾、生活垃圾无序堆放，纸屑、塑料袋等随风飘扬，极易飘入大冶湖。
9日，黄石市已协调大冶市相关部门，对园博园岸边及湖面垃圾进行全面打捞清理，对岸边残余建筑进行依法拆除并清理。目前，黄石市大冶湖管理局已督促沿湖各县（市）区（开发区）对大冶湖残留少量围网竹竿、残余网片进行了清理；并督促大冶湖旅游开发公司建立水面漂浮垃圾清理长效机制，定期集中清理湖面垃圾。
针对大冶湖大桥南岸堆放生活垃圾和建筑垃圾问题，当地已迅速采取措施，清除、处置垃圾。同时由黄石市大冶湖管理局牵头，组织沿湖县（市）区（开发区）加强对大冶湖及周边区域的巡查执法，一经发现向大冶湖倾倒、抛撒垃圾、在大冶湖围网养殖等违法行为，坚决依法查处。