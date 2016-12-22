落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作政策引领，湖北制造迈向湖北智造图文：培训新型农民我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议黄石加强大冶湖保护强化基层组织建设扎实推进精准扶贫许克振率团访问南非埃及伊朗
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2016.12.22 星期四
清理湖面垃圾 拆除残留围网
黄石加强大冶湖保护
    湖北日报讯  （记者王理略、通讯员曾艳）17日从黄石市环保局获悉，为全力配合做好中央环保督察工作，黄石正加大大冶湖管理力度，清理湖面垃圾，拆除残留围网。
    信访人反映园博园湖堤外大冶湖水面漂浮大量垃圾，没有及时清理，涉嫌围网养殖。对此，当地迅速组织专人赴现场调查核实。经调查，黄石园博园下游转弯处的湖面有少量前期围网拆除工作遗漏竹竿、围网等，面积约10平方米。大冶湖大桥南岸有大量建筑垃圾、生活垃圾无序堆放，纸屑、塑料袋等随风飘扬，极易飘入大冶湖。
    9日，黄石市已协调大冶市相关部门，对园博园岸边及湖面垃圾进行全面打捞清理，对岸边残余建筑进行依法拆除并清理。目前，黄石市大冶湖管理局已督促沿湖各县（市）区（开发区）对大冶湖残留少量围网竹竿、残余网片进行了清理；并督促大冶湖旅游开发公司建立水面漂浮垃圾清理长效机制，定期集中清理湖面垃圾。
    针对大冶湖大桥南岸堆放生活垃圾和建筑垃圾问题，当地已迅速采取措施，清除、处置垃圾。同时由黄石市大冶湖管理局牵头，组织沿湖县（市）区（开发区）加强对大冶湖及周边区域的巡查执法，一经发现向大冶湖倾倒、抛撒垃圾、在大冶湖围网养殖等违法行为，坚决依法查处。


   
　