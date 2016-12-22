查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 清理湖面垃圾 拆除残留围网 黄石加强大冶湖保护 湖北日报讯 （记者王理略、通讯员曾艳）17日从黄石市环保局获悉，为全力配合做好中央环保督察工作，黄石正加大大冶湖管理力度，清理湖面垃圾，拆除残留围网。

信访人反映园博园湖堤外大冶湖水面漂浮大量垃圾，没有及时清理，涉嫌围网养殖。对此，当地迅速组织专人赴现场调查核实。经调查，黄石园博园下游转弯处的湖面有少量前期围网拆除工作遗漏竹竿、围网等，面积约10平方米。大冶湖大桥南岸有大量建筑垃圾、生活垃圾无序堆放，纸屑、塑料袋等随风飘扬，极易飘入大冶湖。

9日，黄石市已协调大冶市相关部门，对园博园岸边及湖面垃圾进行全面打捞清理，对岸边残余建筑进行依法拆除并清理。目前，黄石市大冶湖管理局已督促沿湖各县（市）区（开发区）对大冶湖残留少量围网竹竿、残余网片进行了清理；并督促大冶湖旅游开发公司建立水面漂浮垃圾清理长效机制，定期集中清理湖面垃圾。

针对大冶湖大桥南岸堆放生活垃圾和建筑垃圾问题，当地已迅速采取措施，清除、处置垃圾。同时由黄石市大冶湖管理局牵头，组织沿湖县（市）区（开发区）加强对大冶湖及周边区域的巡查执法，一经发现向大冶湖倾倒、抛撒垃圾、在大冶湖围网养殖等违法行为，坚决依法查处。





