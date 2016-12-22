查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 湖北日报讯 （记者王理略）昨日，省政府召开中央第三环保督察组交办环境问题查处整改工作电视电话会，通报前一阶段中央环保督察组交办环境问题查处整改工作进展情况，安排部署下一阶段工作。副省长曹广晶出席并讲话。

自中央第三环保督察组进驻湖北，向社会公布举报电话和邮箱以来，广大群众积极向督察组来电来信举报环境问题。本月8日至17日，督察组分别下沉到武汉、荆州、荆门、潜江、孝感、仙桃、宜昌等7市，对各市党委、政府推进环保工作情况进行督察督办，对重点环境违法违规问题进行现场调查取证，对群众举报突出环境问题查处情况进行抽查核实。截至20日，我省共接收督察组转来电来信1482件，各地积极整改，已办结1025件。全省责令限期整改216家，责令停产整改352家，查封扣押42家，取缔关闭127家。实施行政处罚263次，处罚金额1929万元。实施行政拘留16人，实施刑事拘留2人，约谈700人，追责问责306人。

曹广晶指出，省委、省政府高度重视中央环保督察工作，各地实行清单式、销号式、问责式整改，推动解决了一批群众反映的环境问题，一批人员被严肃追责问责。在取得阶段性工作成效的同时，还存在对督察工作推进不严不实，责任压实不够，追责问题避重就轻，甚至存在畏难情绪和观望态度等问题，这与中央的要求还有一定差距。

曹广晶要求，全省各地各部门要高度警醒，克服懈怠情绪和侥幸心理，坚决克服“督察一阵风，察完就放松”的思想，以高度的政治自觉和责任担当，把问题整改贯彻配合中央环保督察的始终，做到标准不降，责任不减。要组织督察“回头看”，让环保督察常态化，不松懈。要牢固树立“党政同责、一岗双责”“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，对于督察组交办的环境信访问题，要第一时间交办、核查、处置、问责、公开，并及时上报中央环保督察组。要始终保持铁腕治污、利剑斩污的高压态势，紧盯环境问题，以务实重行的作风，按照“五个坚决不放过”的要求，全力整改、坚决整改，确保件件有着落，事事有回音。

曹广晶强调，各地各部门要进一步振奋精神，强化整改落实的责任担当，持续传导压力，推进问题整改。要充分运用好中央环保督察成果，建立全过程督查督办长效机制，确保“整改不到位不收兵，落实不到位不销号”。加大整改信息公开力度，做到调查过程群众参与、处理结果群众监督、整改成效群众评判。善用法治思维和法治手段，建立长效机制，落实企业主体责任，强化执法监管。

省配合中央环保督察工作协调联络组成员单位及各专项保障组负责同志在省主会场参加会议，各市、州、县政府分管负责人及有关单位负责人在分会场参会。





