查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 图文：培训新型农民 湖北日报讯 昨日，省农科院副研究员、草莓研发培育专家曾祥国在襄阳市襄城区欧庙镇千弓村文江蔬菜合作社大棚里，向草莓种植户传授技术。当天，襄阳市农委、襄阳市植保站新型职业农民培训班在欧庙镇开课，帮扶贫困户种植草莓等高附加值作物，并为贫困户提供帮助。 （视界网 安富斌 摄）





