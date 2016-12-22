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新常态下，湖北工业如何更好转型升级？省政府日前下发的《关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见》给出明晰路径。



培育新兴领域冠军



“对雾霾是可以做到提前预警的。”指着一个指甲盖大小的“黑方块”，武汉巨正环保科技有限公司董事长周发武告诉记者，该公司自主研发的“嵌入式空气质量监测芯片传感器”已处于试用阶段，目前国内这一细分领域尚属空白。

这款“光谷造”，代表着湖北工业未来发展的方向。

根据《意见》目标，到2020年，我省工业化与信息化融合指数要达到85（指数越高意味着两化融合程度越高），技术装备水平居国内先进水平达到80%以上，制造业质量竞争力指数达到85%。

《意见》显示，未来4年，我省将以创新驱动为主要支撑，围绕新一代信息技术、智能装备、新能源汽车及专用车、生物医药、新材料、海洋工程装备、航空航天装备、北斗、轨道交通装备、节能环保装备和资源循环利用等十大领域，大力培育一批细分市场“隐形冠军”，并创建5到10家国家和省级制造业创新中心，加速推动“湖北制造”向“湖北智造”迈进。



推行“万企万亿技改”



上月初，来自全国各地的300名制酒同行齐聚劲牌公司，参观“固态法小曲白酒机械化酿造工艺”智能创新项目，该项目在国内首次实现酿酒生产全程机械化，白酒优质率比以前提高2倍多。

这只是全省推行“万企万亿技改”行动的一个缩影。《意见》提出，在传统工业领域，以冶金、石化、建材、纺织、食品等为重点，将实施新一轮技术改造和设备更新三年行动方案，滚动实施万企万亿技改工程，提高先进产能比重。



对过剩产能说“不”



作为传统工业大省，我省去产能压力不小。《意见》明确，将继续引导煤炭、钢铁和石化等结构性产能过剩行业，因业因企制宜，淘汰落后产能，为高效率优化资源配置创造有利条件。

以石化行业为例，截至目前，我省已全面淘汰10万吨以下硫酸、5万吨以下合成氨、1万吨以下黄磷和高毒农药等产品，为优势产品腾出市场空间。“到2020年，高档化工产品的比重要达到30%以上。”省经信委相关负责人表示，过剩行业新增产能一律不办手续。



多举措帮企业降成本



在企业关心的能源保障上，《意见》提出，将大力推进电力直接交易，切实降低企业电费支出。同时，开展煤电互保和电煤合同考核，保障工业企业正常生产经营。探索铁路部门与重点企业制，降低钢铁、铁矿石、煤炭等大宗物资运输企业成本。

在企业降本减负方面，实时跟进国家税收体制改革，积极推进营改增工作；全面落实对小微企业和创业创新的税收优惠政策，实施涉企收费清单管理，持续清理涉企收费。“我省将继续开展企业降本增效专项行动。制定降低企业成本优化发展环境的政策，研究引导企业创新管理提质增效措施，鼓励企业加强管理，内部挖潜、降本增效。”省经信委相关负责人说。





