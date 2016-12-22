落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作政策引领，湖北制造迈向湖北智造图文：培训新型农民我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议黄石加强大冶湖保护强化基层组织建设扎实推进精准扶贫许克振率团访问南非埃及伊朗
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 第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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2 要闻 2016.12.22 星期四
政策引领，湖北制造迈向湖北智造
    湖北日报讯 记者 刘晓杰

    新常态下，湖北工业如何更好转型升级？省政府日前下发的《关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见》给出明晰路径。

　　培育新兴领域冠军

　　“对雾霾是可以做到提前预警的。”指着一个指甲盖大小的“黑方块”，武汉巨正环保科技有限公司董事长周发武告诉记者，该公司自主研发的“嵌入式空气质量监测芯片传感器”已处于试用阶段，目前国内这一细分领域尚属空白。
    这款“光谷造”，代表着湖北工业未来发展的方向。
    根据《意见》目标，到2020年，我省工业化与信息化融合指数要达到85（指数越高意味着两化融合程度越高），技术装备水平居国内先进水平达到80%以上，制造业质量竞争力指数达到85%。
    《意见》显示，未来4年，我省将以创新驱动为主要支撑，围绕新一代信息技术、智能装备、新能源汽车及专用车、生物医药、新材料、海洋工程装备、航空航天装备、北斗、轨道交通装备、节能环保装备和资源循环利用等十大领域，大力培育一批细分市场“隐形冠军”，并创建5到10家国家和省级制造业创新中心，加速推动“湖北制造”向“湖北智造”迈进。

　　推行“万企万亿技改”

    上月初，来自全国各地的300名制酒同行齐聚劲牌公司，参观“固态法小曲白酒机械化酿造工艺”智能创新项目，该项目在国内首次实现酿酒生产全程机械化，白酒优质率比以前提高2倍多。
    这只是全省推行“万企万亿技改”行动的一个缩影。《意见》提出，在传统工业领域，以冶金、石化、建材、纺织、食品等为重点，将实施新一轮技术改造和设备更新三年行动方案，滚动实施万企万亿技改工程，提高先进产能比重。

　　对过剩产能说“不”

    作为传统工业大省，我省去产能压力不小。《意见》明确，将继续引导煤炭、钢铁和石化等结构性产能过剩行业，因业因企制宜，淘汰落后产能，为高效率优化资源配置创造有利条件。
    以石化行业为例，截至目前，我省已全面淘汰10万吨以下硫酸、5万吨以下合成氨、1万吨以下黄磷和高毒农药等产品，为优势产品腾出市场空间。“到2020年，高档化工产品的比重要达到30%以上。”省经信委相关负责人表示，过剩行业新增产能一律不办手续。

　　多举措帮企业降成本

    在企业关心的能源保障上，《意见》提出，将大力推进电力直接交易，切实降低企业电费支出。同时，开展煤电互保和电煤合同考核，保障工业企业正常生产经营。探索铁路部门与重点企业制，降低钢铁、铁矿石、煤炭等大宗物资运输企业成本。
    在企业降本减负方面，实时跟进国家税收体制改革，积极推进营改增工作；全面落实对小微企业和创业创新的税收优惠政策，实施涉企收费清单管理，持续清理涉企收费。“我省将继续开展企业降本增效专项行动。制定降低企业成本优化发展环境的政策，研究引导企业创新管理提质增效措施，鼓励企业加强管理，内部挖潜、降本增效。”省经信委相关负责人说。


   
　