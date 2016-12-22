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第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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湖北省供销合作社第八次代表大会
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部署安排十一届五次会议筹备及机
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政策引领，湖北制造迈向湖北智造
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图文：培训新型农民
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我省召开中央环保督察交办问题查
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黄石加强大冶湖保护
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强化基层组织建设扎实推进精准扶
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许克振率团访问南非埃及伊朗
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要闻
2016.12.22 星期四
省政协机关召开动员大会
部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）昨日，省政协机关召开动员大会，部署安排十一届五次会议筹备工作及机关巡视整改工作，要求强化政治意识、机遇意识，照单全收、举一反三，全员参与、乘势而上，以巡视整改的成效确保全会顺利召开。
省政协常务副主席陈天会出席会议并讲话，强调巡视整改关乎政协工作大局，关乎政协事业创新发展，是共同的任务和责任。要不折不扣落实省委第二巡视组巡视省政协机关反馈意见，按巡视整改方案严格执行、不走过场；切实把反馈意见作为清醒剂，把整改视为难得机遇，明确整改任务，坚持问题导向、短板切入，形成解决问题的倒逼机制；坚持照单全收、举一反三、标本兼治，强化规矩意识，见事见人见思想，解决好当下问题，妥善处理好历史遗留问题，领导带头整改，全员参与整改。他强调，开好十一届五次会议，提高到会率、出勤率和发言率是前提，提高发言质量做到选准题、说对话、建议好、有特色是关键，提高大会提案质量是重点，提高会务组织水平是保障，要做到全员参与、任务清楚、责任明确、分工合理、协调高效、运转顺畅，确保政协全会圆满顺利。
省政协秘书长翟天山主持动员会并讲话，要求对政协全会筹备工作高度重视、全力以赴，提高标准、扎实工作，从严要求、争创一流。巡视整改工作要增强政治意识、机遇意识，突出重点、增强实效，以上率下、全员参与，全面完成整改任务。