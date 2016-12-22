查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 省政协机关召开动员大会 部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）昨日，省政协机关召开动员大会，部署安排十一届五次会议筹备工作及机关巡视整改工作，要求强化政治意识、机遇意识，照单全收、举一反三，全员参与、乘势而上，以巡视整改的成效确保全会顺利召开。

省政协常务副主席陈天会出席会议并讲话，强调巡视整改关乎政协工作大局，关乎政协事业创新发展，是共同的任务和责任。要不折不扣落实省委第二巡视组巡视省政协机关反馈意见，按巡视整改方案严格执行、不走过场；切实把反馈意见作为清醒剂，把整改视为难得机遇，明确整改任务，坚持问题导向、短板切入，形成解决问题的倒逼机制；坚持照单全收、举一反三、标本兼治，强化规矩意识，见事见人见思想，解决好当下问题，妥善处理好历史遗留问题，领导带头整改，全员参与整改。他强调，开好十一届五次会议，提高到会率、出勤率和发言率是前提，提高发言质量做到选准题、说对话、建议好、有特色是关键，提高大会提案质量是重点，提高会务组织水平是保障，要做到全员参与、任务清楚、责任明确、分工合理、协调高效、运转顺畅，确保政协全会圆满顺利。

省政协秘书长翟天山主持动员会并讲话，要求对政协全会筹备工作高度重视、全力以赴，提高标准、扎实工作，从严要求、争创一流。巡视整改工作要增强政治意识、机遇意识，突出重点、增强实效，以上率下、全员参与，全面完成整改任务。





