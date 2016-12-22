落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作政策引领，湖北制造迈向湖北智造图文：培训新型农民我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议黄石加强大冶湖保护强化基层组织建设扎实推进精准扶贫许克振率团访问南非埃及伊朗
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 第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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2 要闻 2016.12.22 星期四
省政协机关召开动员大会
部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
    湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）昨日，省政协机关召开动员大会，部署安排十一届五次会议筹备工作及机关巡视整改工作，要求强化政治意识、机遇意识，照单全收、举一反三，全员参与、乘势而上，以巡视整改的成效确保全会顺利召开。
    省政协常务副主席陈天会出席会议并讲话，强调巡视整改关乎政协工作大局，关乎政协事业创新发展，是共同的任务和责任。要不折不扣落实省委第二巡视组巡视省政协机关反馈意见，按巡视整改方案严格执行、不走过场；切实把反馈意见作为清醒剂，把整改视为难得机遇，明确整改任务，坚持问题导向、短板切入，形成解决问题的倒逼机制；坚持照单全收、举一反三、标本兼治，强化规矩意识，见事见人见思想，解决好当下问题，妥善处理好历史遗留问题，领导带头整改，全员参与整改。他强调，开好十一届五次会议，提高到会率、出勤率和发言率是前提，提高发言质量做到选准题、说对话、建议好、有特色是关键，提高大会提案质量是重点，提高会务组织水平是保障，要做到全员参与、任务清楚、责任明确、分工合理、协调高效、运转顺畅，确保政协全会圆满顺利。
    省政协秘书长翟天山主持动员会并讲话，要求对政协全会筹备工作高度重视、全力以赴，提高标准、扎实工作，从严要求、争创一流。巡视整改工作要增强政治意识、机遇意识，突出重点、增强实效，以上率下、全员参与，全面完成整改任务。


   
　