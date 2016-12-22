落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作政策引领，湖北制造迈向湖北智造图文：培训新型农民我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议黄石加强大冶湖保护强化基层组织建设扎实推进精准扶贫许克振率团访问南非埃及伊朗
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
湖北日报电子版
----  
 
2 要闻 2016.12.22 星期四
湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
    湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员刘学华）20日，湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任邹天敬，副省长童道驰出席大会并讲话。
    邹天敬表示，近年来，湖北省供销社深入贯彻中央关于“三农”工作的方针政策，认真落实湖北省委省政府的决策部署，坚持改革创新促发展，围绕“三农”服务创佳绩，综合实力明显增强，位居全国供销社系统综合业绩考核第五名。望湖北省供销社继续深化改革，开创供销合作事业发展新局面。
    童道驰指出，全省供销社系统要贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强服务“三农”工作的责任感和使命感，把推进农业供给侧结构性改革放在突出位置。要进一步推进供销社综合改革，增强服务能力，不断创新为农服务方式，在建设农村社会化服务体系中有所作为。各级政府要切实担负起推进供销社综合改革的领导责任，各相关部门要积极支持供销社改革发展，各级供销社要加强自身建设，增强干事创业意识，为实现“建成支点、走在前列”作出更大贡献。


   
　