查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员刘学华）20日，湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任邹天敬，副省长童道驰出席大会并讲话。

邹天敬表示，近年来，湖北省供销社深入贯彻中央关于“三农”工作的方针政策，认真落实湖北省委省政府的决策部署，坚持改革创新促发展，围绕“三农”服务创佳绩，综合实力明显增强，位居全国供销社系统综合业绩考核第五名。望湖北省供销社继续深化改革，开创供销合作事业发展新局面。

童道驰指出，全省供销社系统要贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强服务“三农”工作的责任感和使命感，把推进农业供给侧结构性改革放在突出位置。要进一步推进供销社综合改革，增强服务能力，不断创新为农服务方式，在建设农村社会化服务体系中有所作为。各级政府要切实担负起推进供销社综合改革的领导责任，各相关部门要积极支持供销社改革发展，各级供销社要加强自身建设，增强干事创业意识，为实现“建成支点、走在前列”作出更大贡献。





