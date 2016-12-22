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第2版 要闻
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作
·政策引领，湖北制造迈向湖北智造
·图文：培训新型农民
·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议
·黄石加强大冶湖保护
·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫
·许克振率团访问南非埃及伊朗
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落实以人民为中心的发展思想解决
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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湖北省供销合作社第八次代表大会
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部署安排十一届五次会议筹备及机
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政策引领，湖北制造迈向湖北智造
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图文：培训新型农民
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我省召开中央环保督察交办问题查
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黄石加强大冶湖保护
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强化基层组织建设扎实推进精准扶
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许克振率团访问南非埃及伊朗
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要闻
2016.12.22 星期四
湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开
湖北日报讯 （记者彭一苇、通讯员刘学华）20日，湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开，中华全国供销合作总社党组成员、理事会副主任邹天敬，副省长童道驰出席大会并讲话。
邹天敬表示，近年来，湖北省供销社深入贯彻中央关于“三农”工作的方针政策，认真落实湖北省委省政府的决策部署，坚持改革创新促发展，围绕“三农”服务创佳绩，综合实力明显增强，位居全国供销社系统综合业绩考核第五名。望湖北省供销社继续深化改革，开创供销合作事业发展新局面。
童道驰指出，全省供销社系统要贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强服务“三农”工作的责任感和使命感，把推进农业供给侧结构性改革放在突出位置。要进一步推进供销社综合改革，增强服务能力，不断创新为农服务方式，在建设农村社会化服务体系中有所作为。各级政府要切实担负起推进供销社综合改革的领导责任，各相关部门要积极支持供销社改革发展，各级供销社要加强自身建设，增强干事创业意识，为实现“建成支点、走在前列”作出更大贡献。