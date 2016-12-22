查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·湖北省供销合作社第八次代表大会在汉召开 ·部署安排十一届五次会议筹备及机关巡视整改工作 ·政策引领，湖北制造迈向湖北智造 ·图文：培训新型农民 ·我省召开中央环保督察交办问题查处整改工作视频会议 ·黄石加强大冶湖保护 ·强化基层组织建设扎实推进精准扶贫 ·许克振率团访问南非埃及伊朗 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 湖北省供销合作社第八次代表大会 · 部署安排十一届五次会议筹备及机 · 政策引领，湖北制造迈向湖北智造 · 图文：培训新型农民 · 我省召开中央环保督察交办问题查 · 黄石加强大冶湖保护 · 强化基层组织建设扎实推进精准扶 · 许克振率团访问南非埃及伊朗 2 要闻 2016.12.22 星期四 深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 湖北日报讯 （记者张晓峰）20日上午，省委书记蒋超良与部分专家学者、企业家、省直单位负责人座谈，听取对我省经济工作的意见建议。蒋超良强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，以深化供给侧结构性改革为主线，着力解决经济发展的短板问题，积极进取，奋发有为，扎实推动我省经济转型升级。省委常委、省委秘书长傅德辉主持座谈会。

座谈中，省委决策支持顾问、武汉大学经济学教授邹薇，武汉大学经济与管理学院教授张建清，省社科院财贸所副所长李兵兵，武汉大学发展研究院院长李光，华中科技大学经济学院教授徐长生，武汉船舶重工集团董事长杨志钢，三环集团总经理梅汉生，九州通医药集团董事长刘宝林，卓尔控股有限公司董事长阎志，以及省经信委、省农业厅、省统计局负责同志先后发言，就深化供给侧结构性改革、落实“三去一降一补”任务、实施创新驱动战略、推进“品质湖北”建设、加快制造业振兴、发展现代农业、长江经济带绿色发展、改善营商环境等提出意见和建议。蒋超良边听边记，不时和大家互动交流。

蒋超良说，大家的发言聚焦转型升级，反映了党中央对湖北的定位要求和我省经济社会发展的阶段性特征，点出了我省发展中一些根本性问题，并提出了有针对性的意见建议，充分体现了大家的责任感、使命感、紧迫感和危机感。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出经济发展进入新常态的重大判断，形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系，提出引领我国经济持续健康发展的一套政策框架，提出稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。党中央对经济形势作出的重大判断、对经济工作作出的重大决策、对经济工作思想方法作出的重大调整，经受了实践检验，是符合实际的。我们要坚定信心，按照党中央确定的思路和方法，积极作为，勇于担当，推动经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

蒋超良指出，当前湖北经济发展进入“提质”阶段，急需着力补好民营经济发展不足、现代服务业特别是生产性服务业发展不够、县域经济实力不强、多极发展的格局尚未形成等短板，注重解决好转型升级中的几个重点问题。一是处理好发展速度与转型升级的关系。必须保持合理的经济增速，为转型升级争取时间和空间，在稳增长、稳预期、稳市场信心的前提下，转方式、调结构和扩大开放。二是处理好供给侧结构性改革和适度扩大需求的关系。把握推进供给侧结构性改革主线不动摇，适度扩大有效需求，发挥固定资产投资在稳增长、补短板、调结构中的“定海神针”作用，谋划大项目、大工程，建好大平台，发展大企业，形成湖北经济转型升级、提质增效的大格局。 三是处理好经济发展与生态保护的关系。切实贯彻新发展理念，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，把修复生态环境摆在压倒性位置，创新思路和办法，“加减乘除”一起做，实现生态保护与经济发展“最大公约数”。四是处理好“一主两副”与“多极支撑”的关系，一如既往地支持武汉、襄阳、宜昌加快发展，同时重视“多极”发展，促进形成多点支撑、竞相发展的局面。五是处理好经济发展和民生改善的关系。在经济发展的同时，持续推进教育、医疗、就业、脱贫等民生问题解决，不断增进人民福祉，增强人民群众共享发展的获得感。六是处理好“说”和“干”的关系。一打纲领不如一个行动，要坚持务实重行，少说多干、真抓实干、埋头苦干，扎扎实实把党中央的决策部署和“十三五”规划确定的目标蓝图工程化、项目化，变成一个个具体行动。

省委常委、省委秘书长傅德辉希望各位专家学者持续关注湖北发展，为我省贯彻落实中央经济工作会议精神、破解发展难题建言献策；希望企业家们以更大热情，在深化供给侧结构性改革中做强做大企业，为湖北发展作出新贡献；要求省有关部门认真吸纳意见建议，融入决策思路，转化为实际行动，加快推进湖北转型发展。





