深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.22 星期四
英勇战士的铁血柔情
——武警荆州支队官兵群像
    湖北日报讯 记者 罗序文 通讯员 张鹏飞 刘金汉

    危险面前，他们挺身而出；困难来了，他们爱心泉涌。在持枪劫持人质事件、“6·20”捕歼战斗、“东方之星”客轮翻沉救援和抗洪抢险等急难险重任务中，他们都出色完成任务，发挥了“压舱石”、“稳定器”作用，赢得驻地民众的好口碑，演绎出浓浓的鱼水情深。
    他们，就是武警荆州支队。

　　用血肉筑成抗洪长城

    今夏汛期，长湖、庙湖、洪湖纷纷告急，哪里有险情，哪里就有武警荆州支队的身影。
    7月20日，洪湖洪狮渔场围堤出现漫堤险情，随时有溃坝危险，渔场1.6万亩鱼池、8000多人生命受到巨大威胁。“我们不需要休息，请把我们派去……”刚刚完成一处抢险任务的洪湖中队中队长周军，在对讲机中听到指挥部通报洪狮渔场情况后，立即请战。
    得到批准后，周军率队立即赶赴洪狮围堤。打桩、扛沙袋、铺胶布……中队没有任何停顿，直接参战。风越来越大，浪越来越高，堤越来越颤抖，周军二话不说，大喊一声：“跟我跳！”武警官兵一个个飞身跳入洪湖大浪中，手挽手，肩并肩，用血肉之躯筑成一道防浪墙。
    见官兵如此勇猛，民兵突击队、警察、老百姓，一个个纷纷跳入湖中，一起喊着号子，挽手筑堤。浪打过来，他们站不稳，旁边的人就赶紧搀扶住；浑浊的湖水灌进嘴里、眼里……这道特殊的抗洪长城，终于抵挡住了9级大风浪。
    洪狮围堤没倒，官兵们一个个累得直不起腰，顺势就在湿漉漉的围堤上和衣而眠……

　　子弹从战士的头顶飞过

    2014年6月20日，武警荆州支队接到命令，一名持枪嫌犯藏匿于某宾馆，要求派兵前往处置。支队立即抽调精干力量组成处置小组火速赶到指定位置。
    嫌犯依托招待所房间多、相对封闭的特点与警方周旋。经多方劝降无果后，现场联指果断下达强攻命令。“3、2、1，突击！”一声令下，房门砸开，两名突击队员箭步冲进房间，朝坐在床边的嫌犯大喊：“举起手来，交出武器！”嫌犯将手枪扔到地上，两手举起，一名战士迅速跳到床上骑压卡喉。
    嫌犯突然从被褥中掏出一支手枪，另一名战士迅速摁住了嫌犯右手。“砰”的一声——嫌犯在挣扎中扣动扳机，子弹从两名战士头顶飞过。
    嫌犯被成功抓获，突击队员有惊无险。
    近年来，荆州支队先后成功参与处置各类反恐处突任务10余起，制止持刀抢劫、抓捕网上逃犯等20余起。

　　病床边的“入伍仪式”

    前年，驻地医院有名7岁脑癌晚期患儿陈孝天，从小梦想当兵，临终前想圆“当兵梦”。荆州支队得知情况后，党委决定帮助这个孩子圆梦。
    支队特意制作了一套小军装，带着官兵们连夜赶做的千纸鹤和募捐来的爱心款，送到小孝天病房内，为小孝天举行一场特殊的“入伍仪式”。“敬礼——”一声庄严的口号，在场的人们无不热泪盈眶。小孝天抚摸着帽徽，有气无力地说了一句“谢谢叔叔，我当兵了。”支队官兵在泪水中拥抱孝天笑不出声来。
    此事经媒体报道后，在社会上引起极大关注，一场爱心接力由此开始。四面八方的爱心纷纷涌向这个病床边的苦难家庭。官兵们的爱心虽然最终没有留住小孝天的生命，却为小孝天患有尿毒症的母亲成功手术提供了帮助。
    近年来，荆州支队拿出专项资金70余万元，开展“心连心”结对帮扶活动，修建爱民路1条，资助失学儿童6名，慰问孤寡老人500余次，帮助特困对象26名。


   
　