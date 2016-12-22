查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 ·图文：奇幻灯光节 ·推动移风易俗 树立文明乡风 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 ·围绕十大领域 培育“隐形冠军” ·英勇战士的铁血柔情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 我省与浪潮集团签署战略合作框架 · 图文：奇幻灯光节 · 推动移风易俗 树立文明乡风 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 我省举行双拥模范城（县）命名暨 · 围绕十大领域 培育“隐形冠军” · 英勇战士的铁血柔情 1 要闻 2016.12.22 星期四 湖北工业提升实施意见出台 围绕十大领域 培育“隐形冠军” 湖北日报讯 （记者刘晓杰）昨从省经信委获悉，省政府日前正式下发《关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见》（以下简称《意见》）提出，大力推进供给侧结构性改革，加速建成工业强省。到2020年，全省高新技术产业增加值占GDP的比重从2015年的17%增长至20%左右，全员劳动生产率（产值）年均增长10%以上，工业经济竞争力大幅提升。《意见》提出，要依托“中国制造2025”城市试点示范等载体，围绕新一代信息技术、智能装备、新能源汽车及专用车、生物医药、新材料、海洋工程装备、航空航天装备、北斗、轨道交通装备、节能环保装备和资源循环利用等十大重点领域，培育细分市场“隐形冠军”。到2020年，全省工业技术装备水平居国内先进水平达到80%以上，制造业质量竞争力指数达到85%，规上工业增加值能耗比2015年下降18%左右。

资料显示，去年我省工业总量从全国11位提升到第7位，进入全国第一方阵。





