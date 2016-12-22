深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.22 星期四
湖北工业提升实施意见出台
围绕十大领域 培育“隐形冠军”
    湖北日报讯 （记者刘晓杰）昨从省经信委获悉，省政府日前正式下发《关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见》（以下简称《意见》）提出，大力推进供给侧结构性改革，加速建成工业强省。到2020年，全省高新技术产业增加值占GDP的比重从2015年的17%增长至20%左右，全员劳动生产率（产值）年均增长10%以上，工业经济竞争力大幅提升。《意见》提出，要依托“中国制造2025”城市试点示范等载体，围绕新一代信息技术、智能装备、新能源汽车及专用车、生物医药、新材料、海洋工程装备、航空航天装备、北斗、轨道交通装备、节能环保装备和资源循环利用等十大重点领域，培育细分市场“隐形冠军”。到2020年，全省工业技术装备水平居国内先进水平达到80%以上，制造业质量竞争力指数达到85%，规上工业增加值能耗比2015年下降18%左右。
    资料显示，去年我省工业总量从全国11位提升到第7位，进入全国第一方阵。 


   
　