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第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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我省与浪潮集团签署战略合作框架
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图文：奇幻灯光节
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推动移风易俗 树立文明乡风
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落实以人民为中心的发展思想解决
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我省举行双拥模范城（县）命名暨
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围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·
英勇战士的铁血柔情
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要闻
2016.12.22 星期四
湖北工业提升实施意见出台
围绕十大领域 培育“隐形冠军”
湖北日报讯 （记者刘晓杰）昨从省经信委获悉，省政府日前正式下发《关于推进工业稳增长调结构提升发展能力的实施意见》（以下简称《意见》）提出，大力推进供给侧结构性改革，加速建成工业强省。到2020年，全省高新技术产业增加值占GDP的比重从2015年的17%增长至20%左右，全员劳动生产率（产值）年均增长10%以上，工业经济竞争力大幅提升。《意见》提出，要依托“中国制造2025”城市试点示范等载体，围绕新一代信息技术、智能装备、新能源汽车及专用车、生物医药、新材料、海洋工程装备、航空航天装备、北斗、轨道交通装备、节能环保装备和资源循环利用等十大重点领域，培育细分市场“隐形冠军”。到2020年，全省工业技术装备水平居国内先进水平达到80%以上，制造业质量竞争力指数达到85%，规上工业增加值能耗比2015年下降18%左右。
资料显示，去年我省工业总量从全国11位提升到第7位，进入全国第一方阵。