查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 ·图文：奇幻灯光节 ·推动移风易俗 树立文明乡风 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 ·围绕十大领域 培育“隐形冠军” ·英勇战士的铁血柔情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 我省与浪潮集团签署战略合作框架 · 图文：奇幻灯光节 · 推动移风易俗 树立文明乡风 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 我省举行双拥模范城（县）命名暨 · 围绕十大领域 培育“隐形冠军” · 英勇战士的铁血柔情 1 要闻 2016.12.22 星期四 我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 蒋超良出席并讲话 王晓东主持会议 湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）昨日上午，我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习贯彻全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会精神，命名新一届湖北省双拥模范城（县），表彰新一届双拥先进单位和个人。省委书记蒋超良出席会议并讲话，省委副书记、代省长王晓东主持会议。

会上宣读了我省受全国命名的双拥模范城（县）和受全国表彰的双拥模范单位、个人名单，宣读了中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区《关于命名湖北省“双拥模范城（县）”的决定》《关于表彰拥军优属拥政爱民先进单位和先进个人的决定》，并为双拥模范城(县)、双拥先进单位和个人代表颁奖。

蒋超良代表省委、省人大、省政府、省政协、省军区向受表彰的双拥模范城(县)和双拥先进单位、先进个人表示祝贺，向关心和支持国防和军队建设、关注和参与双拥工作的社会各界人士表示感谢，希望受表彰的地方、单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，在双拥工作中再建新功。

蒋超良指出，今年7月29日，习近平总书记在全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会上发表了重要讲话，为我们做好今后一个时期的双拥工作指明了方向、提供了遵循。湖北是人民军队的重要发祥地和著名的革命老区，拥军优属、拥政爱民的光荣传统薪火相传、历久弥新。我们要坚决贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要讲话精神，把双拥工作作为一项重大政治任务，大力推动党中央双拥工作重大决策部署落实落地，不断开创湖北双拥工作新局面。要深刻认识做好双拥工作是建设巩固国防和强大军队、实现强军梦的重要保障，是促进军民深度融合发展、推动湖北改革发展的现实要求，是巩固军政军民团结的重要途径，进一步增强做好双拥工作的责任意识、使命意识。要主动担负支持深化国防和军队改革的政治责任，着力解决双拥工作重点难点问题，切实做好退役军人的就业安置、重点优抚对象服务保障和随军家属安置就业、军人子女教育优待等工作，加快完善抚恤优待政策体系，推动双拥工作规范化、制度化建设。要进一步强化军民深度融合发展理念，完善体制机制，探索方式方法，推动军民融合向更广范围、更高层次拓展。全省各级党委、政府和有关部门要认真履行双拥工作各项职责，形成双拥工作强大合力，切实抓好基层双拥工作，进一步巩固军政军民团结的坚实基础。

省委、省人大、省政府、省政协、省军区领导傅德辉、冯晓林、于绍良、田承忠、童道驰、刘善桥、李尚林、钟建昌，武汉市市长万勇出席会议。省双拥工作领导小组成员，各市、州、直管市、神农架林区双拥工作领导小组负责人，军分区（警备区）负责人，驻鄂部队负责人，受命名的全国双拥模范城（县）双拥工作领导小组负责人，受表彰的先进单位和个人，驻鄂部队陆军、海军、空军、火箭军和武警官兵代表参加会议。





