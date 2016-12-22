深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.22 星期四
我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
蒋超良出席并讲话 王晓东主持会议
    湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）昨日上午，我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，学习贯彻全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会精神，命名新一届湖北省双拥模范城（县），表彰新一届双拥先进单位和个人。省委书记蒋超良出席会议并讲话，省委副书记、代省长王晓东主持会议。
    会上宣读了我省受全国命名的双拥模范城（县）和受全国表彰的双拥模范单位、个人名单，宣读了中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区《关于命名湖北省“双拥模范城（县）”的决定》《关于表彰拥军优属拥政爱民先进单位和先进个人的决定》，并为双拥模范城(县)、双拥先进单位和个人代表颁奖。
    蒋超良代表省委、省人大、省政府、省政协、省军区向受表彰的双拥模范城(县)和双拥先进单位、先进个人表示祝贺，向关心和支持国防和军队建设、关注和参与双拥工作的社会各界人士表示感谢，希望受表彰的地方、单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，在双拥工作中再建新功。
    蒋超良指出，今年7月29日，习近平总书记在全国双拥模范城（县）命名暨双拥模范单位和个人表彰大会上发表了重要讲话，为我们做好今后一个时期的双拥工作指明了方向、提供了遵循。湖北是人民军队的重要发祥地和著名的革命老区，拥军优属、拥政爱民的光荣传统薪火相传、历久弥新。我们要坚决贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要讲话精神，把双拥工作作为一项重大政治任务，大力推动党中央双拥工作重大决策部署落实落地，不断开创湖北双拥工作新局面。要深刻认识做好双拥工作是建设巩固国防和强大军队、实现强军梦的重要保障，是促进军民深度融合发展、推动湖北改革发展的现实要求，是巩固军政军民团结的重要途径，进一步增强做好双拥工作的责任意识、使命意识。要主动担负支持深化国防和军队改革的政治责任，着力解决双拥工作重点难点问题，切实做好退役军人的就业安置、重点优抚对象服务保障和随军家属安置就业、军人子女教育优待等工作，加快完善抚恤优待政策体系，推动双拥工作规范化、制度化建设。要进一步强化军民深度融合发展理念，完善体制机制，探索方式方法，推动军民融合向更广范围、更高层次拓展。全省各级党委、政府和有关部门要认真履行双拥工作各项职责，形成双拥工作强大合力，切实抓好基层双拥工作，进一步巩固军政军民团结的坚实基础。
    省委、省人大、省政府、省政协、省军区领导傅德辉、冯晓林、于绍良、田承忠、童道驰、刘善桥、李尚林、钟建昌，武汉市市长万勇出席会议。省双拥工作领导小组成员，各市、州、直管市、神农架林区双拥工作领导小组负责人，军分区（警备区）负责人，驻鄂部队负责人，受命名的全国双拥模范城（县）双拥工作领导小组负责人，受表彰的先进单位和个人，驻鄂部队陆军、海军、空军、火箭军和武警官兵代表参加会议。


   
　