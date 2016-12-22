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第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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我省与浪潮集团签署战略合作框架
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图文：奇幻灯光节
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推动移风易俗 树立文明乡风
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落实以人民为中心的发展思想解决
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我省举行双拥模范城（县）命名暨
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围绕十大领域 培育“隐形冠军”
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英勇战士的铁血柔情
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要闻
2016.12.22 星期四
全省农村开展三年行动
推动移风易俗 树立文明乡风
湖北日报讯 （记者陈会君）昨从省文明办获悉，为贯彻落实全国“推动移风易俗、树立文明乡风”电视电话会议精神，遏制农村陋习，树立文明乡风，省文明委决定，从12月下旬开始，用3年时间，在全省农村开展“推进移风易俗、树立文明乡风”行动。
行动旨在全省农村破除封建迷信，狠刹婚丧喜庆活动大操大办、人情债、攀比炫富等不正之风，推进喜事新办、丧事简办。根据行动方案，2017年底前，全省各村普遍建立红白理事会。省财政从明年开始，每年安排1000万元，拨给各县（市、区），主要用于奖励村红白理事会。各村要设立移风易俗事务公示栏，每件红白事务结束后，3天内公示办理情况。市（州）、县两级民政部门，用2年时间对辖区内红白理事会主要成员轮训一遍。
省、市、县文明办将大力推进、扶持农村道德讲堂建设，全省乡镇村开办道德讲堂，每月至少开展1次活动。到明年底，道德讲堂活动覆盖所有村。省、市、县文化部门每年免费送戏曲等文艺演出到村不少于1场，春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等传统节日，还将开展灯会、庙会、花会、龙舟赛等民俗活动。