查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 ·图文：奇幻灯光节 ·推动移风易俗 树立文明乡风 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 ·围绕十大领域 培育“隐形冠军” ·英勇战士的铁血柔情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 我省与浪潮集团签署战略合作框架 · 图文：奇幻灯光节 · 推动移风易俗 树立文明乡风 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 我省举行双拥模范城（县）命名暨 · 围绕十大领域 培育“隐形冠军” · 英勇战士的铁血柔情 1 要闻 2016.12.22 星期四 全省农村开展三年行动 推动移风易俗 树立文明乡风 湖北日报讯 （记者陈会君）昨从省文明办获悉，为贯彻落实全国“推动移风易俗、树立文明乡风”电视电话会议精神，遏制农村陋习，树立文明乡风，省文明委决定，从12月下旬开始，用3年时间，在全省农村开展“推进移风易俗、树立文明乡风”行动。

行动旨在全省农村破除封建迷信，狠刹婚丧喜庆活动大操大办、人情债、攀比炫富等不正之风，推进喜事新办、丧事简办。根据行动方案，2017年底前，全省各村普遍建立红白理事会。省财政从明年开始，每年安排1000万元，拨给各县（市、区），主要用于奖励村红白理事会。各村要设立移风易俗事务公示栏，每件红白事务结束后，3天内公示办理情况。市（州）、县两级民政部门，用2年时间对辖区内红白理事会主要成员轮训一遍。

省、市、县文明办将大力推进、扶持农村道德讲堂建设，全省乡镇村开办道德讲堂，每月至少开展1次活动。到明年底，道德讲堂活动覆盖所有村。省、市、县文化部门每年免费送戏曲等文艺演出到村不少于1场，春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等传统节日，还将开展灯会、庙会、花会、龙舟赛等民俗活动。





