深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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1 要闻 2016.12.22 星期四
全省农村开展三年行动
推动移风易俗 树立文明乡风
    湖北日报讯 （记者陈会君）昨从省文明办获悉，为贯彻落实全国“推动移风易俗、树立文明乡风”电视电话会议精神，遏制农村陋习，树立文明乡风，省文明委决定，从12月下旬开始，用3年时间，在全省农村开展“推进移风易俗、树立文明乡风”行动。
    行动旨在全省农村破除封建迷信，狠刹婚丧喜庆活动大操大办、人情债、攀比炫富等不正之风，推进喜事新办、丧事简办。根据行动方案，2017年底前，全省各村普遍建立红白理事会。省财政从明年开始，每年安排1000万元，拨给各县（市、区），主要用于奖励村红白理事会。各村要设立移风易俗事务公示栏，每件红白事务结束后，3天内公示办理情况。市（州）、县两级民政部门，用2年时间对辖区内红白理事会主要成员轮训一遍。
    省、市、县文明办将大力推进、扶持农村道德讲堂建设，全省乡镇村开办道德讲堂，每月至少开展1次活动。到明年底，道德讲堂活动覆盖所有村。省、市、县文化部门每年免费送戏曲等文艺演出到村不少于1场，春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等传统节日，还将开展灯会、庙会、花会、龙舟赛等民俗活动。


   
　