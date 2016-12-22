查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 ·图文：奇幻灯光节 ·推动移风易俗 树立文明乡风 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 ·围绕十大领域 培育“隐形冠军” ·英勇战士的铁血柔情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 我省与浪潮集团签署战略合作框架 · 图文：奇幻灯光节 · 推动移风易俗 树立文明乡风 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 我省举行双拥模范城（县）命名暨 · 围绕十大领域 培育“隐形冠军” · 英勇战士的铁血柔情 1 要闻 2016.12.22 星期四 图文：奇幻灯光节 湖北日报讯 昨晚，武汉欢乐谷奇幻灯光节拉开帷幕，5000万盏华灯吸引了众多游客。

（记者 孙文 摄）





