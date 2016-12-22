深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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1 要闻 2016.12.22 星期四
图文：奇幻灯光节
    湖北日报讯 昨晚，武汉欢乐谷奇幻灯光节拉开帷幕，5000万盏华灯吸引了众多游客。
（记者 孙文 摄）


   
　