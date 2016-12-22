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第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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我省与浪潮集团签署战略合作框架
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图文：奇幻灯光节
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推动移风易俗 树立文明乡风
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落实以人民为中心的发展思想解决
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我省举行双拥模范城（县）命名暨
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围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·
英勇战士的铁血柔情
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要闻
2016.12.22 星期四
图文：奇幻灯光节
湖北日报讯 昨晚，武汉欢乐谷奇幻灯光节拉开帷幕，5000万盏华灯吸引了众多游客。
（记者 孙文 摄）