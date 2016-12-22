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第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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深入贯彻落实中央经济工作会议精
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我省与浪潮集团签署战略合作框架
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图文：奇幻灯光节
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推动移风易俗 树立文明乡风
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落实以人民为中心的发展思想解决
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我省举行双拥模范城（县）命名暨
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围绕十大领域 培育“隐形冠军”
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英勇战士的铁血柔情
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要闻
2016.12.22 星期四
我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
合力推动发展云计算大数据产业
湖北日报讯 （记者周呈思）昨日下午，省政府与浪潮集团在汉签署《发展云计算大数据产业战略合作框架协议》。省委书记蒋超良，省委副书记、代省长王晓东，浪潮集团董事长孙丕恕出席签约仪式。
签约仪式前，蒋超良、王晓东与孙丕恕一行进行座谈，就合力推动我省云计算、大数据产业发展，建设智慧湖北等达成共识。双方一致认为，湖北在电子信息、云计算、大数据等领域集聚了大量企业和技术人才，具备良好产业基础和区位优势。加强战略合作，必将进一步发挥浪潮集团在云计算、大数据上的领先优势，更深程度地融入湖北经济社会发展。
根据合作协议，浪潮集团将把湖北作为在中部发展的重要支撑，成立华中研发总部，投资50亿元在武汉建设浪潮科技园，设立浪潮湖北产业投资基金，建设大数据人才实训基地，以大数据应用推动我省公共服务水平提升，促进我省战略性新兴产业发展和产业转型升级。
省委常委、省委秘书长傅德辉，副省长许克振，省政府秘书长王祥喜，省发改委、省经信委主要负责人参加签约仪式。