查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展 ·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 ·图文：奇幻灯光节 ·推动移风易俗 树立文明乡风 ·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题 ·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会 ·围绕十大领域 培育“隐形冠军” ·英勇战士的铁血柔情 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 专题 第11版 : 社会 第12版 : 广告 第13版 : 体育 第14版 : 专刊 第15版 : 广告 第16版 : 专题 第2版 : 要闻 第3版 : 深入学习贯彻六中全会精神 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 评论 第7版 : 经济 第8版 : 广告 第9版 : 文化 · 深入贯彻落实中央经济工作会议精 · 我省与浪潮集团签署战略合作框架 · 图文：奇幻灯光节 · 推动移风易俗 树立文明乡风 · 落实以人民为中心的发展思想解决 · 我省举行双拥模范城（县）命名暨 · 围绕十大领域 培育“隐形冠军” · 英勇战士的铁血柔情 1 要闻 2016.12.22 星期四 我省与浪潮集团签署战略合作框架协议 合力推动发展云计算大数据产业 湖北日报讯 （记者周呈思）昨日下午，省政府与浪潮集团在汉签署《发展云计算大数据产业战略合作框架协议》。省委书记蒋超良，省委副书记、代省长王晓东，浪潮集团董事长孙丕恕出席签约仪式。

签约仪式前，蒋超良、王晓东与孙丕恕一行进行座谈，就合力推动我省云计算、大数据产业发展，建设智慧湖北等达成共识。双方一致认为，湖北在电子信息、云计算、大数据等领域集聚了大量企业和技术人才，具备良好产业基础和区位优势。加强战略合作，必将进一步发挥浪潮集团在云计算、大数据上的领先优势，更深程度地融入湖北经济社会发展。

根据合作协议，浪潮集团将把湖北作为在中部发展的重要支撑，成立华中研发总部，投资50亿元在武汉建设浪潮科技园，设立浪潮湖北产业投资基金，建设大数据人才实训基地，以大数据应用推动我省公共服务水平提升，促进我省战略性新兴产业发展和产业转型升级。

省委常委、省委秘书长傅德辉，副省长许克振，省政府秘书长王祥喜，省发改委、省经信委主要负责人参加签约仪式。





