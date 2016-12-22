深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.12.22 星期四
我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
合力推动发展云计算大数据产业
    湖北日报讯 （记者周呈思）昨日下午，省政府与浪潮集团在汉签署《发展云计算大数据产业战略合作框架协议》。省委书记蒋超良，省委副书记、代省长王晓东，浪潮集团董事长孙丕恕出席签约仪式。
    签约仪式前，蒋超良、王晓东与孙丕恕一行进行座谈，就合力推动我省云计算、大数据产业发展，建设智慧湖北等达成共识。双方一致认为，湖北在电子信息、云计算、大数据等领域集聚了大量企业和技术人才，具备良好产业基础和区位优势。加强战略合作，必将进一步发挥浪潮集团在云计算、大数据上的领先优势，更深程度地融入湖北经济社会发展。
    根据合作协议，浪潮集团将把湖北作为在中部发展的重要支撑，成立华中研发总部，投资50亿元在武汉建设浪潮科技园，设立浪潮湖北产业投资基金，建设大数据人才实训基地，以大数据应用推动我省公共服务水平提升，促进我省战略性新兴产业发展和产业转型升级。
    省委常委、省委秘书长傅德辉，副省长许克振，省政府秘书长王祥喜，省发改委、省经信委主要负责人参加签约仪式。


   
　