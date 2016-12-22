深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展我省与浪潮集团签署战略合作框架协议图文：奇幻灯光节推动移风易俗 树立文明乡风落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会围绕十大领域 培育“隐形冠军”英勇战士的铁血柔情
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 第1版 要闻
·深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
·我省与浪潮集团签署战略合作框架协议
·图文：奇幻灯光节
·推动移风易俗 树立文明乡风
·落实以人民为中心的发展思想解决群众普遍关心的突出问题
·我省举行双拥模范城（县）命名暨双拥先进单位和个人表彰大会
·围绕十大领域 培育“隐形冠军”
·英勇战士的铁血柔情
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1 要闻 2016.12.22 星期四
蒋超良就经济工作听取专家学者、企业家意见
深入贯彻落实中央经济工作会议精神补足发展短板 推动转型发展
    湖北日报讯 （记者张晓峰）20日上午，省委书记蒋超良与部分专家学者、企业家、省直单位负责人座谈，听取对我省经济工作的意见建议。蒋超良强调，要深入贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，以深化供给侧结构性改革为主线，着力解决经济发展的短板问题，积极进取，奋发有为，扎实推动我省经济转型升级。省委常委、省委秘书长傅德辉主持座谈会。
    座谈中，省委决策支持顾问、武汉大学经济学教授邹薇，武汉大学经济与管理学院教授张建清，省社科院财贸所副所长李兵兵，武汉大学发展研究院院长李光，华中科技大学经济学院教授徐长生，武汉船舶重工集团董事长杨志钢，三环集团总经理梅汉生，九州通医药集团董事长刘宝林，卓尔控股有限公司董事长阎志，以及省经信委、省农业厅、省统计局负责同志先后发言，就深化供给侧结构性改革、落实“三去一降一补”任务、实施创新驱动战略、推进“品质湖北”建设、加快制造业振兴、发展现代农业、长江经济带绿色发展、改善营商环境等提出意见和建议。蒋超良边听边记，不时和大家互动交流。
    蒋超良说，大家的发言聚焦转型升级，反映了党中央对湖北的定位要求和我省经济社会发展的阶段性特征，点出了我省发展中一些根本性问题，并提出了有针对性的意见建议，充分体现了大家的责任感、使命感、紧迫感和危机感。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出经济发展进入新常态的重大判断，形成以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策体系，提出引领我国经济持续健康发展的一套政策框架，提出稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。党中央对经济形势作出的重大判断、对经济工作作出的重大决策、对经济工作思想方法作出的重大调整，经受了实践检验，是符合实际的。我们要坚定信心，按照党中央确定的思路和方法，积极作为，勇于担当，推动经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
    蒋超良指出，当前湖北经济发展进入“提质”阶段，急需着力补好民营经济发展不足、现代服务业特别是生产性服务业发展不够、县域经济实力不强、多极发展的格局尚未形成等短板，注重解决好转型升级中的几个重点问题。一是处理好发展速度与转型升级的关系。必须保持合理的经济增速，为转型升级争取时间和空间，在稳增长、稳预期、稳市场信心的前提下，转方式、调结构和扩大开放。二是处理好供给侧结构性改革和适度扩大需求的关系。把握推进供给侧结构性改革主线不动摇，适度扩大有效需求，发挥固定资产投资在稳增长、补短板、调结构中的“定海神针”作用，谋划大项目、大工程，建好大平台，发展大企业，形成湖北经济转型升级、提质增效的大格局。 三是处理好经济发展与生态保护的关系。切实贯彻新发展理念，树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，把修复生态环境摆在压倒性位置，创新思路和办法，“加减乘除”一起做，实现生态保护与经济发展“最大公约数”。四是处理好“一主两副”与“多极支撑”的关系，一如既往地支持武汉、襄阳、宜昌加快发展，同时重视“多极”发展，促进形成多点支撑、竞相发展的局面。五是处理好经济发展和民生改善的关系。在经济发展的同时，持续推进教育、医疗、就业、脱贫等民生问题解决，不断增进人民福祉，增强人民群众共享发展的获得感。六是处理好“说”和“干”的关系。一打纲领不如一个行动，要坚持务实重行，少说多干、真抓实干、埋头苦干，扎扎实实把党中央的决策部署和“十三五”规划确定的目标蓝图工程化、项目化，变成一个个具体行动。
    省委常委、省委秘书长傅德辉希望各位专家学者持续关注湖北发展，为我省贯彻落实中央经济工作会议精神、破解发展难题建言献策；希望企业家们以更大热情，在深化供给侧结构性改革中做强做大企业，为湖北发展作出新贡献；要求省有关部门认真吸纳意见建议，融入决策思路，转化为实际行动，加快推进湖北转型发展。


 
　