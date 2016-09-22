公告中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告来本院治疗谨防假冒中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 公告
·公告
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·来本院治疗谨防假冒
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报电子版
----  
 
10 公告 2016.9.22 星期四
越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6
    湖北日报讯 海滨旅游城市的大连往往给人以浪漫的形象，全新C6在此出发，在旅途中享受法式奢旅生活与自由。
    全新C6采用能量美学设计理念，新一代家族式前脸将进气格栅、大灯、Logo三位合一，更具整体性与科技感。法式奢旅内饰设计看上去简约、精致，全舱覆盖NAPPA小牛皮、温莎千鸟格经典设计、中央扶手处的天然纹理木纹装饰，营造出一种独特韵味。ADAS高级驾驶辅助系统、12.3英寸全液晶彩色数字仪表、中控台大尺寸液晶触屏，将雪铁龙品牌精髓完美地融合在一起，凭借强大的环境交互和人机交互科技，让驾驶者乐于享受旅途的过程，体验行驶生活的无穷乐趣。
    动力方面，东风雪铁龙C6将搭载350THP和380THP两款涡轮增压发动机，与发动机匹配的是一款第三代6挡手自一体变速箱。两者搭配相得益彰，挡位的平顺性值得肯定，无论起步还是中途加速，C6都表现得底气十足。
    一直以来，几乎每个汽车厂家的旗舰车型都是整个品牌技术发展方向的指向标。可以说，它在某种意义上标志着品牌的竞争力。而作为雪铁龙品牌率先针对中国市场推出的旗舰车型，东风雪铁龙全新 C6不仅成为该品牌向更高级别挺进的领军者，也必然在中国的中高级车市场刮起一阵强劲的法兰西之风。


   
　