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公告
2016.9.22 星期四
越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6
湖北日报讯 海滨旅游城市的大连往往给人以浪漫的形象，全新C6在此出发，在旅途中享受法式奢旅生活与自由。
全新C6采用能量美学设计理念，新一代家族式前脸将进气格栅、大灯、Logo三位合一，更具整体性与科技感。法式奢旅内饰设计看上去简约、精致，全舱覆盖NAPPA小牛皮、温莎千鸟格经典设计、中央扶手处的天然纹理木纹装饰，营造出一种独特韵味。ADAS高级驾驶辅助系统、12.3英寸全液晶彩色数字仪表、中控台大尺寸液晶触屏，将雪铁龙品牌精髓完美地融合在一起，凭借强大的环境交互和人机交互科技，让驾驶者乐于享受旅途的过程，体验行驶生活的无穷乐趣。
动力方面，东风雪铁龙C6将搭载350THP和380THP两款涡轮增压发动机，与发动机匹配的是一款第三代6挡手自一体变速箱。两者搭配相得益彰，挡位的平顺性值得肯定，无论起步还是中途加速，C6都表现得底气十足。
一直以来，几乎每个汽车厂家的旗舰车型都是整个品牌技术发展方向的指向标。可以说，它在某种意义上标志着品牌的竞争力。而作为雪铁龙品牌率先针对中国市场推出的旗舰车型，东风雪铁龙全新 C6不仅成为该品牌向更高级别挺进的领军者，也必然在中国的中高级车市场刮起一阵强劲的法兰西之风。