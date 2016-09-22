查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 公告 ·公告 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 公告 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 来本院治疗谨防假冒 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 10 公告 2016.9.22 星期四 越享风范 法式奢旅试驾东风雪铁龙全新C6 湖北日报讯 海滨旅游城市的大连往往给人以浪漫的形象，全新C6在此出发，在旅途中享受法式奢旅生活与自由。

全新C6采用能量美学设计理念，新一代家族式前脸将进气格栅、大灯、Logo三位合一，更具整体性与科技感。法式奢旅内饰设计看上去简约、精致，全舱覆盖NAPPA小牛皮、温莎千鸟格经典设计、中央扶手处的天然纹理木纹装饰，营造出一种独特韵味。ADAS高级驾驶辅助系统、12.3英寸全液晶彩色数字仪表、中控台大尺寸液晶触屏，将雪铁龙品牌精髓完美地融合在一起，凭借强大的环境交互和人机交互科技，让驾驶者乐于享受旅途的过程，体验行驶生活的无穷乐趣。

动力方面，东风雪铁龙C6将搭载350THP和380THP两款涡轮增压发动机，与发动机匹配的是一款第三代6挡手自一体变速箱。两者搭配相得益彰，挡位的平顺性值得肯定，无论起步还是中途加速，C6都表现得底气十足。

一直以来，几乎每个汽车厂家的旗舰车型都是整个品牌技术发展方向的指向标。可以说，它在某种意义上标志着品牌的竞争力。而作为雪铁龙品牌率先针对中国市场推出的旗舰车型，东风雪铁龙全新 C6不仅成为该品牌向更高级别挺进的领军者，也必然在中国的中高级车市场刮起一阵强劲的法兰西之风。





