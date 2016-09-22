查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 纪念长征胜利80周年 ·图文：山茶树下，3011名红军英烈长眠 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 图文：山茶树下，3011名红军 7 纪念长征胜利80周年 2016.9.22 星期四 小石碑上，闪闪的红星衬托着镰刀斧头；绝大多数烈士墓无名无姓，只有一个编号 图文：山茶树下，3011名红军英烈长眠 湖北日报讯 图为：寻访团成员向鄂东南红军烈士纪念碑敬献花圈。

图为：在鄂东南特委遗址参观。

图为：在镇光荣院，寻访团中的青年企业家慰问当地退伍老军人。

图为：部分寻访团成员在鄂东南特委遗址合影。

图为：在彭德怀纪念馆内向解说员了解革命故事。

图为：湘鄂赣革命根据地示意图 制图：万璇



文/记者 张晓峰 陈会君 通讯员 刘文彦 图/记者 张朋



阳光穿过幕阜山顶的云朵，洒向鄂东南的连绵山川。

这里曾奔腾着工农武装斗争的熊熊地火；红旗漫卷中，这里曾有30万优秀儿女用生命谱写了一曲曲热血壮歌。

循着浓郁的红色气息，9月1日，“纪念长征胜利80周年青年寻访团”来到湘鄂赣革命根据地鄂东南首府阳新县龙港镇，这里曾为长征主力部队红一方面军、红四方面军、红二方面军提供兵源，在全国13块根据地中都不多见。



为掩埋红军烈士，妇女们跪抬担架



“我们首站去湘鄂赣边区红军烈士墓林”，与青年寻访团碰头，阳新县龙港镇副镇长柯美胜主动当起向导。

高耸的鄂东南红军烈士纪念碑下，青年代表敬献花圈并默哀。

远山如黛，几只鸟儿跳动在山茶树间。树下，长眠着3011名英烈。

1929年，阳新苏区形成，这里成为鄂东南革命根据地重要的大后方。从彭德怀红五军后方医院，到红三军团、红八军后方留守处；从鄂东南红军卫生学校，到鄂东南红军总医院，均在龙港驻扎。“那个年代，缺医少药。”阳新县委党史办工作人员舒宝珍说，很多伤员最终失去生命，就近就地掩埋，有红军医院的地方一般都有烈士墓地。

龙港曾有五处烈士墓，2000年3月，县政府将其全部集中。附近的老百姓闻讯，自发组织起来，为烈士们举行简单而隆重的迁坟仪式。大家发现，有不少烈士的遗骸上都还留着弹孔。

绕行庄重、肃穆的烈士墓园，寻访团成员们充满感动、景仰。

一株松柏、一块小石碑、一个编号，对应一位英烈。他们有着相同的“碑文”：闪闪的红星衬托着镰刀斧头。

3011名先烈，仅30位有名有姓。0001、0002、0003……成为今天对他们的区分和祭奠。

阳新县委党史办工作人员曾采访县光荣院一位叫曹金容的老大娘。曹大娘说，当时村里青壮年都上前线了，照料伤员甚至掩埋烈士的事务，都是妇女们来承担。起初，她们也有恐惧心理，时间一长，她们觉得烈士就像自己的亲人一样。没钱买棺材，她们就用清洗干净的白布裹好烈士遗体，再由四名妇女用担架将烈士遗体抬上山坡。

很多女人裹了小脚，上山非常吃力，于是，前面的妇女会跪下来往前挪，后面的妇女则使尽全身力气将担架举过头顶。掩埋后，她们会立下碑，并栽上油茶树寄托哀思。

当地老百姓有一个不成文的规矩，每当祭祖时，会自发到附近山茶林下的无名墓碑前，烧上几把纸钱。“每一个数字序号，都代表一个曾经年轻、鲜活的生命。”寻访团成员、鄂州市公安局巡特警支队民警罗德建说：“今天来之不易的好日子，是先烈用鲜血和生命换来的，要倍加珍惜。”



彭德怀回忆，红军路过，老百姓自发扇凉



曲曲折折的小巷，蜿蜒近千米，是阳新龙港著名的红军街，又名老街。鄂东南革命根据地“四十八大机关”曾大部分在这条街上。

老街136号，斑驳的红漆门，“彭德怀故居”的牌匾吸引了寻访团成员。1930年5月，彭德怀率领24纵队从江西赶来，在鄂东南根据地工作期间，一直住在此处。房主是一位朱姓商人，房屋是典型的前店后院模式，彭德怀的房间位于中间。

一张木板床、一张桌子两把凳子，还有挂在墙壁上的蓑衣、斗笠，再现了烽火连天的艰苦岁月。“这么简陋！”寻访团成员、水果湖高中的孟德丽莎感叹。

“龙港为何能成为红色首府”，寻访团成员、东风公司员工王兆翰发问。“与龙港的地理条件密不可分”，舒宝珍介绍，龙港地处长江中游南岸，是一块四面环山的平坝之地，北可与大别山联络，又可与井冈山、湘鄂西联系，曾经的龙港河还能直达长江，“你看彭德怀居室的后门，能直达龙港河，当年可以连通到长江。”

在龙港革命历史纪念馆，《彭德怀自述》里的一段话给大家留下深刻印象：“外地红军到达该区，均不愿离开……当年天旱，苦久不雨，可是红军路过，茶水满布，宿营用水煮饭，亦不感困难。妇女老小，人手一扇，站立道侧，替红军扇凉。到宿营地时，房屋打扫得干干净净，开好铺，他们自己露营，决不让红军露营……粮食缺乏，农民将自己仅有的一点粮食、薯丝、玉米、稻米，自动地送到各部门首，倒在桶里就走了。”

真可谓“小小阳新，万众一心，要粮有粮，要兵有兵”！

阳新当年60万人口，55万人分得了土地。土地革命满足了绝大多数老百姓的利益诉求，从1929年至1934年间，阳新参加红军的青壮年达3.7万余人。五纵队到达龙港时，只有800人，不到几个月，就发展到了8000人。

最终，这里的红三军团汇入了红一方面军，后来组建的红十五军、红十八军（后成为红六军团）分别汇入了红四方面军和红二方面军，“一个根据地为三个方面红军提供兵源，在全国13块根据地中都不多见”，舒宝珍说。

史料记载，鄂东南苏区牺牲的革命烈士和群众达30万之多，其中阳新县就有20万人，他们为掩护红军战略转移做出了重大贡献。



穿草鞋翻山越岭，“提包政府”获毛主席赞誉



距离彭德怀故居不远处，是鄂东南龙燕区苏维埃旧址。旧址后大门框两侧仍留有“打土豪”“分田地”字样，后檐墙内壁留有“武装暴动”墙标。

阳新苏区自1930年形成后，这里建立县、区、乡、村四级党的组织和苏维埃政府，根据苏维埃政府组织条例，各级政府工作人员数量均有严格规定，一般区苏维埃政府工作人员不超过15人。1929年冬至1932年秋设立的鄂东南龙燕区苏维埃（土地革命时期龙港名为龙燕区），有正、副主席和军事、政治、青年等部。

步入旧址，右手墙面上的“提包政府”展示牌十分醒目。现场讲解员介绍，在没有现代化交通、通讯工具的情况下，龙燕苏维埃十来名工作人员承担着繁重的扩大红军、征收军粮、苏区保卫、化解乡村矛盾、解决群众生产生活困难等种种任务，背布包、穿草鞋，翻山越岭，因此，被称为“提包政府”。

这时候的苏区干部实行供给制，是没有工资养家糊口的。鄂东南苏维埃政府主席曹玉阶，身为这一地区的最高行政首长，每天的供给与通信员一样，最后因过度操劳牺牲，送葬时数千百姓自发为他扶棺抬灵。

龙燕区苏维埃政府主席刘道富，除了他在政府工作，两个兄弟全部参加红军，并战死沙场。刘道富曾得知红军家属舒凡姐身上长毒疮，并已化脓长蛆，他立即前往探望，并派卫生人员为她医治，直至痊愈。军属刘正启患了重病，土改分得的田地无人耕种，他立即要求各村组建代耕队，帮助烈属和缺少劳力的困难户。

1934年，第二次中华苏维埃代表大会上，毛泽东主席表扬“提包政府”，他在《关心群众生活，注意工作方法》一文中指出：“湘鄂赣边区阳新县的一些地方……那里的同志们都有进步的工作，同样值得我们大家称赞。”“行走在这片土地，不仅仅是缅怀先烈，感受当年的战火纷飞、枪林弹雨，更实实在在感受到一份感情”，中南民族大学团委副书记张小朋十分激动：“这种军爱民、民拥军，干部群众亲如一家的质朴情怀让人动容。”



现场教学中，党史工作者潸然泪下



红色土地孕育着红色气质。寻访团交流分享会上，阳新县委党史办工作人员舒宝珍为寻访团现场教学。浩如烟海的党史，她如数家珍。讲到红十五军在阳新的战斗历程，她说起了创建人之一周吉可。

周吉可曾从上海给家中的老母、妻子写了一封信，此后彻底失联，女儿周美瞻始终都不知道父亲去了哪儿，半个世纪寻找，才证实父亲的身份。今年4月，91岁的周美瞻到阳新寻访父亲的战斗足迹，当看到纪念馆红十五军介绍上，有“周吉可”三个字时，她十分激动，摸着父亲的名字，让女儿拍照，她说：“这就是我的父亲，你的外公……”

此情此景，让舒宝珍感慨万千。在向寻访团转述时，忍不住潸然泪下。

交流中，武汉光之谷文化科技公司董事长姜开提到红色文化挖掘保护的问题，副镇长柯美胜回应：“红色资源最可宝贵。目前我们筹集资金，已将红军街上分散在老百姓手中的9处革命旧址购买下来。”柯美胜介绍，届时红军街等地将全部铺上青石板，修旧如旧还原当时模样。



寻访感悟



团省委统战部部长郑李辉：传承长征精神，不仅要学，更要传播。自媒体时代，每个人都是宣传员，每个人都可以在微信中，植入更多对党、对祖国的热爱，让更多人感受到长征精神的力量。

长征中，多少青年为了民族独立、人民解放抛头颅洒热血。作为当代青年，我们没有理由成为犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。

湖北民投金融董事会主席黄齐鹏：阳新龙港之行是一个很好的回馈老区人民的机会，我们在参访途中慰问红军烈属、复员军人，并向当地希望小学进行了捐赠。

走得再远，也不要忘记为什么出发。于民营企业而言，就是在发展壮大中，既要有远大理想，也要始终铭记初衷。企业做大做强后，要坚持回馈社会，坚守社会责任，为社会发展作出更大贡献。

湖北大学文学院党委副书记崔露：到阳新龙港之前，我特意看了一些有关长征的书籍，结合参访所见，我更深刻体会到，一个民族、一个国家、一个政党、一个军队，只要有长征这种艰苦奋斗、一往无前的精神，就能战胜前进道路上的任何艰难险阻，永远立于不败之地。

华中师范大学地理科学专业13级学生袁永波：最近我在看一部电视剧，讲到毛主席1949年11月访问苏联，出发前，警卫说这个时候正是莫斯科的冬天，会很难受。主席回答，“我连雪山都爬过了，还怕莫斯科的冬天”。是呀！人一旦挑战极限、挺过了重大困难，任何其他小困难都不会再惧怕了。





