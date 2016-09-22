中办印发全国妇联改革方案当“城里人”“乡下人”成为历史后沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效图文：中国残奥代表团李克强出席难民问题领导人峰会今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰我国在美设立人民币清算行全国省报联合发布版权保护宣言图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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 第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.22 星期四
图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
    湖北日报讯 近万名欧洲民众20日在欧盟总部附近游行，抗议《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）和《综合经济与贸易协定》（CETA）。（新华社发）


   
　