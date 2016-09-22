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第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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第5版 : 特别报道
第6版 : 时事
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中办印发全国妇联改革方案
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当“城里人”“乡下人”成为历史
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沙地乡卫计办:贴近群众见真情
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图文：中国残奥代表团
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李克强出席难民问题领导人峰会
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今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
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我国在美设立人民币清算行
·
全国省报联合发布版权保护宣言
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图文：欧洲民众抗议TTIP和C
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时事
2016.9.22 星期四
图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报讯 近万名欧洲民众20日在欧盟总部附近游行，抗议《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）和《综合经济与贸易协定》（CETA）。（新华社发）