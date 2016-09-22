查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 湖北日报讯 近万名欧洲民众20日在欧盟总部附近游行，抗议《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）和《综合经济与贸易协定》（CETA）。（新华社发）





