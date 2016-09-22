查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 全国省报联合发布版权保护宣言 湖北日报讯 （记者卞伴）19日，在吉林省延边朝鲜族自治州召开的首届全国省级党报采编工作会议上，《北京日报》《天津日报》《南方日报》《解放日报》《湖北日报》等全国20余家省级党报联合发布版权保护宣言，呼吁全社会高度重视版权保护，强烈谴责各种侵犯报纸版权的行为。

近年来，由于传统媒体自身版权意识的缺失，加上网络媒体的无序转载和传播，严重侵害了新闻作品版权权利人的利益，影响了报刊出版事业的健康发展。为此，宣言建议政府主管部门和司法机构加大对报纸版权的保护力度，积极支持开展维权行动，为新闻宣传事业的健康发展营造良好环境。

宣言指出，各类互联网及新媒体应充分尊重报刊单位的合法版权，在使用作品时必须征得权利人授权，并支付合理报酬；同时应规范各类转载作品的行为，建立一种合法的商业模式和合理的互惠互利机制。

针对网络侵权普遍存在的现状，宣言建议各媒体增强法律意识，协同版权管理部门和司法部门，积极主动维护自身合法权益，在适当时机成立全国媒体版权保护联盟，对各种侵权行为进行及时的制止和举报。

宣言号召各媒体把报纸版权保护作为本单位业务运营的重要保障措施，增加相关人力部署和技术投入，加大宣传力度，推动全社会形成版权保护的良好舆论氛围。





