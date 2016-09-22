查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 我国在美设立人民币清算行 湖北日报讯 据新华社电 中国人民银行21日宣布，授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行。此次人民币清算行的设立，将进一步便利人民币在美使用和跨境交易，成为人民币国际化的重要里程碑。

作为全球第一大经济体，美国是人民币“走出去”的关键一环。去年9月，中美两国就加强人民币业务合作达成一系列共识。今年6月，第八轮中美战略与经济对话宣布将进一步发展在美人民币交易与清算能力，指定美国人民币业务清算行。

截至目前，中国银行已在港、澳、台，德国、法国、澳大利亚、马来西亚、匈牙利、南非、赞比亚、美国等11个国家和地区担任人民币清算行，实现五大洲清算网络全覆盖。





