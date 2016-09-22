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第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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中办印发全国妇联改革方案
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当“城里人”“乡下人”成为历史
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沙地乡卫计办:贴近群众见真情
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图文：中国残奥代表团
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李克强出席难民问题领导人峰会
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今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·
我国在美设立人民币清算行
·
全国省报联合发布版权保护宣言
·
图文：欧洲民众抗议TTIP和C
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时事
2016.9.22 星期四
今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
评选奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖
湖北日报讯 据新华社电 国务院扶贫办副主任郑文凯21日表示，“十三五”脱贫攻坚期间，每年开展一次全国脱贫攻坚奖表彰活动，主办单位为国务院扶贫开发领导小组。这一奖项的设立标志着国家扶贫荣誉制度的建立。
郑文凯在21日举行的国新办发布会上说，全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖四个奖项，每个奖项不超过10名。奋进奖从脱贫主体中产生，贡献奖从扶贫工作主体中产生，奉献奖从社会帮扶主体中产生，创新奖从推动理论与实践创新的扶贫脱贫主体中产生。“今年是首届全国脱贫攻坚奖的评选表彰，我们坚持公平公正、开门评审的原则，确保评选程序的公平性、参与对象的广泛性、评选工作的独立性、评选纪律的严肃性。”郑文凯说。