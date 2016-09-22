中办印发全国妇联改革方案当“城里人”“乡下人”成为历史后沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效图文：中国残奥代表团李克强出席难民问题领导人峰会今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰我国在美设立人民币清算行全国省报联合发布版权保护宣言图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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 第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.22 星期四
今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
评选奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖
    湖北日报讯 据新华社电 国务院扶贫办副主任郑文凯21日表示，“十三五”脱贫攻坚期间，每年开展一次全国脱贫攻坚奖表彰活动，主办单位为国务院扶贫开发领导小组。这一奖项的设立标志着国家扶贫荣誉制度的建立。
    郑文凯在21日举行的国新办发布会上说，全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖四个奖项，每个奖项不超过10名。奋进奖从脱贫主体中产生，贡献奖从扶贫工作主体中产生，奉献奖从社会帮扶主体中产生，创新奖从推动理论与实践创新的扶贫脱贫主体中产生。“今年是首届全国脱贫攻坚奖的评选表彰，我们坚持公平公正、开门评审的原则，确保评选程序的公平性、参与对象的广泛性、评选工作的独立性、评选纪律的严肃性。”郑文凯说。


   
　