查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 评选奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖 湖北日报讯 据新华社电 国务院扶贫办副主任郑文凯21日表示，“十三五”脱贫攻坚期间，每年开展一次全国脱贫攻坚奖表彰活动，主办单位为国务院扶贫开发领导小组。这一奖项的设立标志着国家扶贫荣誉制度的建立。

郑文凯在21日举行的国新办发布会上说，全国脱贫攻坚奖设奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖四个奖项，每个奖项不超过10名。奋进奖从脱贫主体中产生，贡献奖从扶贫工作主体中产生，奉献奖从社会帮扶主体中产生，创新奖从推动理论与实践创新的扶贫脱贫主体中产生。“今年是首届全国脱贫攻坚奖的评选表彰，我们坚持公平公正、开门评审的原则，确保评选程序的公平性、参与对象的广泛性、评选工作的独立性、评选纪律的严肃性。”郑文凯说。





