查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 李克强出席难民问题领导人峰会 湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强当地时间20日下午在纽约联合国总部出席难民问题领导人峰会并发表讲话。

李克强表示，当前世界正面临二战以来最大规模的难民危机。合作应对难民问题，既是道义和责任使然，也符合各国安全和发展利益。中国作为最大的发展中国家，一直高度重视并积极参与难民和移民问题全球治理。我们积极倡导政治解决地区热点问题，就推动停火止暴、实现政治和解提出中国主张。

李克强指出，难民问题既有深刻的历史背景，也牵扯到各种现实复杂因素。保障难民的安全和基本尊严，增加人道主义援助是当务之急，国际人道主义义务应得到切实履行，这也是维护人类的尊严。要充分发挥联合国难民署等机构的协调作用。难民来源国、过境国、目的国要承担起各自的责任。同时也要看到，战乱冲突、贫穷落后是难民背井离乡的罪魁祸首，实现和平与发展才是根本出路。要促进世界经济更加平衡、包容和可持续增长，推动难民来源国走上长治久安与发展繁荣之路，难民们得到妥善安排并早日重返家园，使难民的悲惨故事不再重演，人类大家庭成员都能有尊严地生活。





