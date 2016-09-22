中办印发全国妇联改革方案当“城里人”“乡下人”成为历史后沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效图文：中国残奥代表团李克强出席难民问题领导人峰会今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰我国在美设立人民币清算行全国省报联合发布版权保护宣言图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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 第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.22 星期四
李克强出席难民问题领导人峰会
    湖北日报讯 据新华社电 国务院总理李克强当地时间20日下午在纽约联合国总部出席难民问题领导人峰会并发表讲话。
    李克强表示，当前世界正面临二战以来最大规模的难民危机。合作应对难民问题，既是道义和责任使然，也符合各国安全和发展利益。中国作为最大的发展中国家，一直高度重视并积极参与难民和移民问题全球治理。我们积极倡导政治解决地区热点问题，就推动停火止暴、实现政治和解提出中国主张。
    李克强指出，难民问题既有深刻的历史背景，也牵扯到各种现实复杂因素。保障难民的安全和基本尊严，增加人道主义援助是当务之急，国际人道主义义务应得到切实履行，这也是维护人类的尊严。要充分发挥联合国难民署等机构的协调作用。难民来源国、过境国、目的国要承担起各自的责任。同时也要看到，战乱冲突、贫穷落后是难民背井离乡的罪魁祸首，实现和平与发展才是根本出路。要促进世界经济更加平衡、包容和可持续增长，推动难民来源国走上长治久安与发展繁荣之路，难民们得到妥善安排并早日重返家园，使难民的悲惨故事不再重演，人类大家庭成员都能有尊严地生活。


   
　