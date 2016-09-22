查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 图文：中国残奥代表团 湖北日报讯 受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山21日在人民大会堂会见了第十五届残奥会中国体育代表团，代表党中央、国务院欢迎代表团凯旋，向全体运动员、教练员和工作人员表示热烈祝贺和亲切问候。

刘云山说，在里约残奥会上，我国残疾人体育健儿大力发扬奥林匹克精神和中华体育精神，顽强拼搏、奋勇争先，实现了体育比赛和精神文明双丰收，续写了中国残疾人体育事业新辉煌。我国残疾人体育健儿创造的优异成绩，为祖国争了光，为残奥增了辉，为自己添了彩，充分展示了当今中国的文明进步，展示了我国残疾人事业的发展成就，展示了我国残疾人的时代风采。

（新华社发）





