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第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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第5版 : 特别报道
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中办印发全国妇联改革方案
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当“城里人”“乡下人”成为历史
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沙地乡卫计办:贴近群众见真情
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图文：中国残奥代表团
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李克强出席难民问题领导人峰会
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今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·
我国在美设立人民币清算行
·
全国省报联合发布版权保护宣言
·
图文：欧洲民众抗议TTIP和C
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时事
2016.9.22 星期四
图文：中国残奥代表团
湖北日报讯 受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山21日在人民大会堂会见了第十五届残奥会中国体育代表团，代表党中央、国务院欢迎代表团凯旋，向全体运动员、教练员和工作人员表示热烈祝贺和亲切问候。
刘云山说，在里约残奥会上，我国残疾人体育健儿大力发扬奥林匹克精神和中华体育精神，顽强拼搏、奋勇争先，实现了体育比赛和精神文明双丰收，续写了中国残疾人体育事业新辉煌。我国残疾人体育健儿创造的优异成绩，为祖国争了光，为残奥增了辉，为自己添了彩，充分展示了当今中国的文明进步，展示了我国残疾人事业的发展成就，展示了我国残疾人的时代风采。
（新华社发）