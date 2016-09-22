中办印发全国妇联改革方案当“城里人”“乡下人”成为历史后沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效图文：中国残奥代表团李克强出席难民问题领导人峰会今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰我国在美设立人民币清算行全国省报联合发布版权保护宣言图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
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 第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报电子版
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6 时事 2016.9.22 星期四
图文：中国残奥代表团
    湖北日报讯 受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平委托，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山21日在人民大会堂会见了第十五届残奥会中国体育代表团，代表党中央、国务院欢迎代表团凯旋，向全体运动员、教练员和工作人员表示热烈祝贺和亲切问候。
    刘云山说，在里约残奥会上，我国残疾人体育健儿大力发扬奥林匹克精神和中华体育精神，顽强拼搏、奋勇争先，实现了体育比赛和精神文明双丰收，续写了中国残疾人体育事业新辉煌。我国残疾人体育健儿创造的优异成绩，为祖国争了光，为残奥增了辉，为自己添了彩，充分展示了当今中国的文明进步，展示了我国残疾人事业的发展成就，展示了我国残疾人的时代风采。
（新华社发）


   
　