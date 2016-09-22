查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 湖北日报讯 近年来，随着全国流动人口服务管理工作“一盘棋”进程的不断深化，恩施市沙地乡通过总结几年来的工作经验并借鉴其他各级单位先进经验，在恩施市卫计局的指导下，在流动人口服务管理工作中积极探索，多途径关爱流动人口家庭，赢得理解和支持；多载体整合资源，提高流动人口计划生育服务管理水平，取得了一定成效：流动人口有效联系率达到99.71%，2015年度流动人口政策生育率达到97.26%，流动人口参与计划生育积极性明显提高。

倾情关爱，积极赢取流动人口的理解和支持。大量育龄夫妇外出务工，造成留守儿童在管理、心理等方面存在问题，沙地乡卫计办联合其他部门共同努力，倾情关爱留守儿童。一是通过联合妇联及团委共同建设留守儿童“希望家园”活动，开展爱心援助、实行“一对一”服务等方式，帮助解决留守儿童在学习、成长等方面的实际困难。此外，乡卫计办还积极争取外援关心留守儿童的成长，恩施市义工协会、华龙集团等多个企事业团体先后开展“手拉手”结对帮扶活动，为留守儿童送来了棉被、学习用品等，并为基础薄弱的学校捐赠了篮球架等大量体育器材。二是与沙地中、小学联合开展“亲情牵手”活动，以关爱留守儿童为切入点，通过拨打免费亲情电话、邮寄免费亲情信函、提供免费维权和劳务中介、开展区域协作等活动，有效地解决了外出人员去向不明、联系方式不清、管理不到位等问题。同时，“亲情牵手”行动通过亲情牵手、优质服务等形式，关心帮助外出人员和留守家庭解决遇到的实际困难，引导人们自觉实行计划生育。

在春耕秋收、重大节日开展生产帮扶和慰问活动。沙地乡卫计办对于留守儿童、老人缺乏精神慰藉、孤单寂寞、生产生活困难等情况针对性地开展活动。一是关心留守老人身体健康，今年以来，乡卫计办探索性地将老年人、儿童体检、慢性病筛查等公共卫生服务纳入到生殖健康服务检查队伍中，每年开展不少于2次的进村入户健康检查服务工作，为全乡7920户家庭9538人提供了健康服务。二是帮助解决留守老人的生产、生活困难问题。2015年冬，沙地乡在发展茶叶产业时，了解到留守老人范某有意愿发展茶叶，但因劳动力不够，范某心有余而力不足，秋木村计生协会迅速组织10余名会员为老人移栽了近4亩茶叶苗，助其解决生产、生活困难问题。三是部门联动开展留守儿童、老人慰问活动。2015年底，该乡开展了流动人口慰问活动，为30余名留守儿童、76名留守老人共计发放慰问金2万余元。

探索多途径，努力提高流动人口有效联系率。一是整合资源，建立外出人员档案。实行流动人口信息月报告制度，每月5日前将外出人员信息资料统一上交到乡卫计办，再由卫计办与已经建立的已婚育龄妇女档案进行汇总整理后，建立外出人员档案，并将信息通报给流入地卫计部门。二是建立月清理工作机制，致力摸清流动人口底数。每月进行一次流动人口清理，确定每月的后3天为流动人口集中清理时间，清理情况在乡人口计生工作月例会上进行汇报，并将流动人口工作列入经常性工作，准确掌握对象，做到一个不漏、一个不错并及时录入系统，确保了流动人口底数清、情况明。三是注重宣传，增强外出人员联系意识和能力。以宣传教育为切入点，以宣传栏、宣传标语、宣传车、宣传单等形式，让广大群众了解政府和部门职责、两地人口计生部门责任、免费服务、维权服务等流动人口应该享受的权利，确保能够有效维护自身利益，同时让不同类型的外出对象明白，自己在流动人口服务管理中应尽的各种义务，从而主动、有效地接受流动人口服务与管理。

（陈仙琼 谭传科）





