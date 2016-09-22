查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时事 ·中办印发全国妇联改革方案 ·当“城里人”“乡下人”成为历史后 ·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效 ·图文：中国残奥代表团 ·李克强出席难民问题领导人峰会 ·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 ·我国在美设立人民币清算行 ·全国省报联合发布版权保护宣言 ·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 中办印发全国妇联改革方案 · 当“城里人”“乡下人”成为历史 · 沙地乡卫计办:贴近群众见真情 · 图文：中国残奥代表团 · 李克强出席难民问题领导人峰会 · 今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰 · 我国在美设立人民币清算行 · 全国省报联合发布版权保护宣言 · 图文：欧洲民众抗议TTIP和C 6 时事 2016.9.22 星期四 专职挂职兼职结合 建立直联妇女群众制度 中办印发全国妇联改革方案 湖北日报讯 据新华社北京21日电 近日，中共中央办公厅印发了《全国妇联改革方案》。《方案》明确了全国妇联改革的指导思想、基本原则、目标要求。《方案》明确，全国妇联改革必须坚持党的领导，坚持正确方向，坚持先进引领，坚持妇女为本，坚持问题导向，通过改革建立完善覆盖广泛的组织体系、精干高效的运行机制、紧接地气的载体方式、爱岗敬业的干部队伍，把妇联组织建设得更加充满活力、坚强有力，更好地肩负起党赋予的光荣使命，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。《方案》提出，改进全国妇联领导机构人员构成、运行机制和机构设置。增强全国妇女代表大会和全国妇联执委会、常委会的广泛性代表性，在全国妇女代表大会代表和全国妇联领导机构中，明显提高各族各界、各行各业劳动妇女和知识女性中的优秀代表比例；完善全国妇女代表大会代表和全国妇联执委会、常委会工作制度，提高工作科学化水平；调整优化全国妇联机关部门职能，改革全国妇联直属单位设置。《方案》提出，改革全国妇联机关干部选拔任用方式和管理制度。打造专职、挂职、兼职相结合的机关干部队伍，打破年龄、学历、身份壁垒，注重基层一线工作经历、群众工作经历，不拘一格从基层、各个领域选用优秀人才，形成一支以专职干部为骨干力量、挂职兼职干部为重要支撑的充满活力的全国妇联机关干部队伍。改进机关干部工作作风，建立妇联干部直接联系妇女群众制度，使全国妇联机关干部深入基层一线、深入妇女群众常态化、制度化，切实将妇情民意掌握在基层，把为普通妇女群众服务的工作落实到基层。

《方案》还从创新动员妇女服务大局的载体和方式，提高服务妇女、维护妇女合法权益能力，做强基层夯实基础，打造“网上妇女之家”，切实加强党的领导等方面提出了改革措施。





