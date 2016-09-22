中办印发全国妇联改革方案当“城里人”“乡下人”成为历史后沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效图文：中国残奥代表团李克强出席难民问题领导人峰会今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰我国在美设立人民币清算行全国省报联合发布版权保护宣言图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 时事
·中办印发全国妇联改革方案
·当“城里人”“乡下人”成为历史后
·沙地乡卫计办:贴近群众见真情 创新工作有成效
·图文：中国残奥代表团
·李克强出席难民问题领导人峰会
·今年起开展全国脱贫攻坚奖表彰
·我国在美设立人民币清算行
·全国省报联合发布版权保护宣言
·图文：欧洲民众抗议TTIP和CETA
湖北日报电子版
----  
 
6 时事 2016.9.22 星期四
专职挂职兼职结合 建立直联妇女群众制度
中办印发全国妇联改革方案
    湖北日报讯 据新华社北京21日电 近日，中共中央办公厅印发了《全国妇联改革方案》。《方案》明确了全国妇联改革的指导思想、基本原则、目标要求。《方案》明确，全国妇联改革必须坚持党的领导，坚持正确方向，坚持先进引领，坚持妇女为本，坚持问题导向，通过改革建立完善覆盖广泛的组织体系、精干高效的运行机制、紧接地气的载体方式、爱岗敬业的干部队伍，把妇联组织建设得更加充满活力、坚强有力，更好地肩负起党赋予的光荣使命，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、妇女利益代表者维护者的作用。《方案》提出，改进全国妇联领导机构人员构成、运行机制和机构设置。增强全国妇女代表大会和全国妇联执委会、常委会的广泛性代表性，在全国妇女代表大会代表和全国妇联领导机构中，明显提高各族各界、各行各业劳动妇女和知识女性中的优秀代表比例；完善全国妇女代表大会代表和全国妇联执委会、常委会工作制度，提高工作科学化水平；调整优化全国妇联机关部门职能，改革全国妇联直属单位设置。《方案》提出，改革全国妇联机关干部选拔任用方式和管理制度。打造专职、挂职、兼职相结合的机关干部队伍，打破年龄、学历、身份壁垒，注重基层一线工作经历、群众工作经历，不拘一格从基层、各个领域选用优秀人才，形成一支以专职干部为骨干力量、挂职兼职干部为重要支撑的充满活力的全国妇联机关干部队伍。改进机关干部工作作风，建立妇联干部直接联系妇女群众制度，使全国妇联机关干部深入基层一线、深入妇女群众常态化、制度化，切实将妇情民意掌握在基层，把为普通妇女群众服务的工作落实到基层。
    《方案》还从创新动员妇女服务大局的载体和方式，提高服务妇女、维护妇女合法权益能力，做强基层夯实基础，打造“网上妇女之家”，切实加强党的领导等方面提出了改革措施。


 
　