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第5版 特别报道
·多部委呼吁：加强网安产品自主研发
·企业数据正引起不法分子觊觎
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·图文：万余名学生走进网络安全博览会
·半小时破获一起网络攻击案
·14家机构倡议做“中国好网民”
·插个芯片，电脑从此固若金汤
·智慧医疗，手机里有家庭医生
·数据监测，数据包内病毒无处藏
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图文：万余名学生走进网络安全博
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插个芯片，电脑从此固若金汤
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智慧医疗，手机里有家庭医生
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数据监测，数据包内病毒无处藏
5
特别报道
2016.9.22 星期四
数据监测，数据包内病毒无处藏
湖北日报讯 记者 黄磊
随着智能手机的普及，移动网络数据规模呈爆发式扩张，安全监测移动网络数据，已成首要之事。“我们一直专注于移动网络数据监测技术的研发，公司自2003年建立以来，客户主要是移动、联通、电信三大运营商。”武汉绿色网络信息服务有限公司负责人叶林介绍，2010年，绿色网络于国内首创万兆流量监测系统，目前已达80万兆流量监测能力，且数据包深度检测技术长期居于业内第一。
叶林表示，如今互联网数据已不是单个单个出现，而是以一个个数据包的形式出现。如果把互联网管道比作航道，数据包就比作轮船上的一个个集装箱。“我们不仅能监测出集装箱里装了多少货、什么货，还能监测出‘集装箱里’的木马程序、蠕虫病毒等有害信息。通过分析统计监测数据，可以对网内僵木蠕进行实时报警处置等操作，避免对用户造成伤害。”