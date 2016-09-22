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随着智能手机的普及，移动网络数据规模呈爆发式扩张，安全监测移动网络数据，已成首要之事。“我们一直专注于移动网络数据监测技术的研发，公司自2003年建立以来，客户主要是移动、联通、电信三大运营商。”武汉绿色网络信息服务有限公司负责人叶林介绍，2010年，绿色网络于国内首创万兆流量监测系统，目前已达80万兆流量监测能力，且数据包深度检测技术长期居于业内第一。

叶林表示，如今互联网数据已不是单个单个出现，而是以一个个数据包的形式出现。如果把互联网管道比作航道，数据包就比作轮船上的一个个集装箱。“我们不仅能监测出集装箱里装了多少货、什么货，还能监测出‘集装箱里’的木马程序、蠕虫病毒等有害信息。通过分析统计监测数据，可以对网内僵木蠕进行实时报警处置等操作，避免对用户造成伤害。”





