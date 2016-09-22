查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 特别报道 ·多部委呼吁：加强网安产品自主研发 ·企业数据正引起不法分子觊觎 ·广告 ·图文：万余名学生走进网络安全博览会 ·半小时破获一起网络攻击案 ·14家机构倡议做“中国好网民” ·插个芯片，电脑从此固若金汤 ·智慧医疗，手机里有家庭医生 ·数据监测，数据包内病毒无处藏 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 多部委呼吁：加强网安产品自主研 · 企业数据正引起不法分子觊觎 · 广告 · 图文：万余名学生走进网络安全博 · 半小时破获一起网络攻击案 · 14家机构倡议做“中国好网民” · 插个芯片，电脑从此固若金汤 · 智慧医疗，手机里有家庭医生 · 数据监测，数据包内病毒无处藏 5 特别报道 2016.9.22 星期四 智慧医疗，手机里有家庭医生 湖北日报讯 记者 杨然



不用去医院，在家就能远程求医问诊。在光谷信息技术股份有限公司展台，工作人员通过一段视频向记者展示了“健康云家庭医生”APP的功能。

视频记录的是一段真实故事。秭归县陈家坝村医疗资源匮乏，村民看病困难，在手机上安装“健康云家庭医生”APP后，村民在家就能与医生实时视频交流。秭归县徐耀国医生也觉得工作效率提高了很多，“现在不用走乡串户，就能为边远地区的糖尿病、高血压等慢性病人做指导。”

据介绍，“健康云家庭医生”是一站式移动健康管理服务平台，分公众版和医护版。居民下载公众版注册登录后，能随时查看健康档案和医保报销进度，通过APP的健康资讯栏目，可获取各类健康热点知识和当地最新的医疗政策信息。如果在平台上签约家庭医生，居民还能在线与医生交流，足不出户享受医疗保健咨询服务。医护版以医生为主体，能帮医护人员在移动端完成对患者的随访、转诊、慢病管理等功能，减少了工作量，但工作更高效便捷了。

光谷信息公司工作人员介绍，“健康云家庭医生”是我省唯一的县域智慧医疗服务平台，目前在秭归县已完成医护端全覆盖，将逐步覆盖到省内其它县市。





