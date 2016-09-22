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谈到电脑信息安全，人们首先想到的是抵御来自外部的病毒、黑客威胁等，认为装上杀毒软件和防火墙就万事大吉。其实，很多信息安全事件并非因为黑客攻破网络，而是内部人员泄密。给电脑上一把安全“锁”，对涉密部门来说至关重要。

锁住电脑可不只是设置登录密码这么简单，密码泄露或重装系统都可能导致电脑被入侵。昨日，在网络安全博览会上，武汉瑞达信息安全产业股份有限公司肖凡向记者展示了如何通过可信芯片保护电脑安全。从外表看，一台装有可信芯片的电脑和普通电脑区别不大，只是多了个IC卡插槽，但真正要开机进入系统可不容易。首先要在USB接口插上密钥，然后再从IC卡插槽插入特制卡片，此时，电脑才会提示需要输入登录密码。

肖凡介绍，可信芯片是从硬件层面保护电脑信息安全，“每一个密钥、卡片都设置了不同的操作权限，在没有身份验证的情况下，陌生人绝对无法进入电脑系统。”基于可信芯片研发的瑞达可信安全系统还能实现“拿不走”“看不见”“赖不掉”等功能，进行保密设置后，无法用U盘、光盘、打印等任何方式将电脑数据输出，即便偷走硬盘也无法在其它机器读取。

目前，该公司研发的可信芯片已在政府部门、军工企业、公安、电力、金融等涉密单位广泛应用。





