查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 特别报道 ·多部委呼吁：加强网安产品自主研发 ·企业数据正引起不法分子觊觎 ·广告 ·图文：万余名学生走进网络安全博览会 ·半小时破获一起网络攻击案 ·14家机构倡议做“中国好网民” ·插个芯片，电脑从此固若金汤 ·智慧医疗，手机里有家庭医生 ·数据监测，数据包内病毒无处藏 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 多部委呼吁：加强网安产品自主研 · 企业数据正引起不法分子觊觎 · 广告 · 图文：万余名学生走进网络安全博 · 半小时破获一起网络攻击案 · 14家机构倡议做“中国好网民” · 插个芯片，电脑从此固若金汤 · 智慧医疗，手机里有家庭医生 · 数据监测，数据包内病毒无处藏 5 特别报道 2016.9.22 星期四 提升网民文明素养 构建清朗网络空间 14家机构倡议做“中国好网民” 湖北日报讯 （记者李墨）20日，国家网络安全宣传周举行“提高网络素养，争做中国好网民”论坛，中国文化网络传播研究会、中国网络空间安全协会、中国互联网发展基金会、中国互联网协会等全国14家网络文化机构联名发出武汉倡议，呼吁提升网民网络素养，构建清朗网络空间。

来自中央网信办、教育部等部委相关负责人、专家学者以及地方网信办代表、网络文化企业、网络文化社会组织、网络大V代表们齐聚一堂，共同探讨提高网民网络素养的途径。

倡议提出，网络空间是亿万民众共同的精神家园，要用优秀文化来建设精神家园，用正能量来引领文化健康。在一日千里的信息化时代，需要有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的新一代“中国好网民”。今天的网络青少年，是网络“原住民”，更是明天的网络建设者。要将“原住民”，培养为中流砥柱的网络“公民”。





