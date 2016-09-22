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第5版 特别报道
·多部委呼吁：加强网安产品自主研发
·企业数据正引起不法分子觊觎
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·图文：万余名学生走进网络安全博览会
·半小时破获一起网络攻击案
·14家机构倡议做“中国好网民”
·插个芯片，电脑从此固若金汤
·智慧医疗，手机里有家庭医生
·数据监测，数据包内病毒无处藏
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多部委呼吁：加强网安产品自主研
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企业数据正引起不法分子觊觎
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图文：万余名学生走进网络安全博
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半小时破获一起网络攻击案
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14家机构倡议做“中国好网民”
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插个芯片，电脑从此固若金汤
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智慧医疗，手机里有家庭医生
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数据监测，数据包内病毒无处藏
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特别报道
2016.9.22 星期四
提升网民文明素养 构建清朗网络空间
14家机构倡议做“中国好网民”
湖北日报讯 （记者李墨）20日，国家网络安全宣传周举行“提高网络素养，争做中国好网民”论坛，中国文化网络传播研究会、中国网络空间安全协会、中国互联网发展基金会、中国互联网协会等全国14家网络文化机构联名发出武汉倡议，呼吁提升网民网络素养，构建清朗网络空间。
来自中央网信办、教育部等部委相关负责人、专家学者以及地方网信办代表、网络文化企业、网络文化社会组织、网络大V代表们齐聚一堂，共同探讨提高网民网络素养的途径。
倡议提出，网络空间是亿万民众共同的精神家园，要用优秀文化来建设精神家园，用正能量来引领文化健康。在一日千里的信息化时代，需要有高度的安全意识、有文明的网络素养、有守法的行为习惯、有必备的防护技能的新一代“中国好网民”。今天的网络青少年，是网络“原住民”，更是明天的网络建设者。要将“原住民”，培养为中流砥柱的网络“公民”。