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谭晓生说，目前全球网络安全攻防战中，攻方——黑客躲在暗处，往往只需几秒钟就能攻击得手，守方——网络安全企业要发现被攻击，往往要几小时甚至几天时间。攻防失衡状态下，网络安全企业不可能防范所有黑客的攻击。因此，2015年国际知名网络机构Gartner提出了“自适应安全”理念，强调在网络安全中防护并不是最重要的，能够及时检测到威胁并迅速响应才是关键。

目前，360公司已建立起全球威胁态势感知系统，可对全球范围内发生的各种网络攻击进行分类监测。

谭晓生举例说，今年G20峰会期间，360、阿里巴巴、听云基调等多家网络公司都加入了G20网络安保小组。听云就监测到一家国家级新闻网站的页面在某地某运营商网络中被插入了恶意代码，“黑客随意可以对该页面的内容进行修改。”

随后，专家小组迅速响应，从这组恶意代码中提取出了一个IP地址和3个域名。阿里巴巴团队快速查询到租用这一阿里云IP地址的用户姓名、电子邮件地址和手机号码，并定位至重庆某郊县。360公司则查出3个域名的注册人信息，同时查出此域名在多个网站代码中被使用。

最终，专家小组研判这是一个通过页面篡改做流量经营的“黑产”行为，并交由公安机关对当事企业与人员进行后续处理。

从监测感知到快速响应，再到应急处置，整个过程耗时不到半小时。





