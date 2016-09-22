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·企业数据正引起不法分子觊觎
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·图文：万余名学生走进网络安全博览会
·半小时破获一起网络攻击案
·14家机构倡议做“中国好网民”
·插个芯片，电脑从此固若金汤
·智慧医疗，手机里有家庭医生
·数据监测，数据包内病毒无处藏
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插个芯片，电脑从此固若金汤
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智慧医疗，手机里有家庭医生
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数据监测，数据包内病毒无处藏
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特别报道
2016.9.22 星期四
亚信安全提出风险预警
企业数据正引起不法分子觊觎
湖北日报讯 （记者李墨、通讯员雷远方）昨日，就企业数据安全问题，国内领先的云与大数据安全技术领军企业亚信安全，在国家网络安全宣传周提出风险预警称：数据泄漏在今年几乎成为“常态化”的安全事故，企业应选择高安全、强加密的私有云存储解决方案。
亚信安全董事长何政称，随着网络日益普及，网络安全格局也在不断演变。亚信安全刚刚发布《2016第二季度安全威胁报告》，第二季度，全球发生了多起重大数据泄露事件，如卡塔尔国家银行被黑、1.4GB数据库泄露，1.54亿美国选民信息泄露，2.7亿个谷歌和微软电子邮件账号泄露，1.17亿LinkedIn用户数据在暗网被出售……这些数据泄露事件，频率高，规模巨大，大量用户都笼罩在不安当中。互联网是没有边界的，任何一个国家和个人，都无法独善其身，这里面蒙受损失的或许就有中国甚或武汉的用户和企业。
窃取数据后，网络不法分子往往在地下黑市进行交易。在谷歌和微软电子邮件数据泄露事件中，有些数据以1美元/条价格被出售，不法分子购买这些数据后，很有可能会发动垃圾邮件、电信诈骗等更多形式的攻击。
互联网时代，数据已成企业最重要的资产之一，企业数据越来越多地引发网络不法分子的觊觎。随着移动互联网的快速发展，越来越多的企业员工使用移动设备办公，这意味着恶意程序很可能会通过移动设备侵入到企业内网，并窃取企业机密数据。
亚信安全技术专家建议，相对于公有云服务，企业用户在对数据资产进行共享、协同办公时，可尽量选择高安全、强加密的私有云存储解决方案，通过强制使用密码、加密数据等帮助企业管理移动设备，保护重要数据。