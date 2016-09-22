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昨日，国家网络信息安全宣传周进入第三天。在“协同联动·共守互联网安全”论坛上，来自中央网信办、中国工程院、交通部等部委院校负责人以及诸多企业代表纷纷表示，网络安全自主产品不能奉行“拿来主义”，要逐步摆脱对外国网络信息核心技术的依赖，加快网络安全自主产品的研发，保障国家网络安全。



网络安全核心技术买不来



“网络信息领域的垄断性十分明显，全世界100亿台手机、电脑等智能终端设备的操作系统基本上由苹果、谷歌、微软3家企业所垄断。”论坛上，中国工程院院士倪光南说。

倪光南表示，中国已是网络大国，网络大国之间利益博弈，对信息核心技术严格封锁和保密，几十年的实践已经证明，网络安全真正的核心技术买不到，市场上也换不来。网络安全核心技术研发必须走自主创新之路，因为网络安全关系到一个国家的核心竞争力，被所拥有的国家奉为“定海神针”。



依赖外国产品存在“后门隐患”



“金融业高度依赖网络和信息技术，网络安全十分重要。金融安全是国家安全的重要组成部分，但目前，银行金融网络的大型机、高端服务器和高端存储等关键技术产品上仍过度依赖国外厂商的产品，甚至集中于几个主要厂商，这样容易存在‘后门隐患’。”中国人民银行金融信息中心主任唐彬表示，应大力推广国产网络、安全设备及密码等金融网络安全技术的应用，降低对国外产品的依赖。

交通运输信息安全中心主任李璐瑶也呼吁，国内的网络安全企业能参与到交通行业的网络安全建设中来。“交通行业是政府行业，关系国家命脉，急需自主创新的网络安全产品。交通部目前正在建设交通运输行业的主动防御技术体系框架，希望国内的网络安全企业积极参与。”



业内呼吁加强自主产品研发



可喜的是，在金融网络安全、企业网络安全等领域，自主产品已具有相当规模。唐彬介绍，2010年开始，银行业用于自主可控产品的资金投入已经超过了外国产品，目前，国有大型银行和部分股份制、政策性银行已基本实现了核心业务系统应用软件的自主研发。阿里巴巴打造的“B2C资金安全闭环”，保护中小企业终端数已逾8亿。

倪光南表示，集中力量办大事才能掌握网络安全核心技术。量子通信、北斗卫星导航系统、自主可控的元新移动操作系统OS等，都是我国集中力量打造自主创新网络信息技术的突出成果。国内多家企业成立了“可信计算”联盟，联合打造自主可控的信息系统。

武汉也在积极推进自主网络安全产品的研发。武汉市网信办副主任夏鹏表示，如今武汉正在抓紧创建一流网络安全学院及产业创新基地，充分发挥武汉市在网络安全领域的工作基础和发展优势，争取成为全国网络安全技术研发、人才和产业的洼地。





