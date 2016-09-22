图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园图文：“两站”建设成亮点省政府参事专家团汉南献计策洪湖帮扶特困对象重建新房
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第4版 全力以赴恢复重建
·图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园
·图文：“两站”建设成亮点
·省政府参事专家团汉南献计策
·洪湖帮扶特困对象重建新房
湖北日报电子版
----  
 
4 全力以赴恢复重建 2016.9.22 星期四
洪湖帮扶特困对象重建新房
    湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员潘丰庆）昨日中午，洪湖市万全镇赵沟村，一栋刚竣工不久的白色新房，炊烟袅袅，77岁的黄宏泽老人正在新家做饭。“没想到，我没花一分钱就能住上这么好的房子。”黄宏泽是村里“五保户”，今年7月的暴雨将老人居住多年的旧房推倒。当地民政部门及时上门，按照倒房重建政策帮老人重建了一栋40余平方米的新房。8月底新房竣工，一室一厅带厨房和卫生间，并配齐了床、锅碗、家具等用品。
    在洪湖市汊河镇陈坊村，一栋30余平方米的新房正在封顶，这是村里帮助85岁“五保户”郭玉璋老人重建的新房。镇民政办主任李勤斌说：“经过简单装修，配齐日常用品，最快下周老人就可以入住了，建房款均由倒房重建救助资金解决。”
    为帮助像黄宏泽这样的贫困倒房户重建家园，洪湖市民政局对倒房重建户进行了多轮摸查，严格分类实施精细化救助，对完全无自救能力的“五保特困户”，每户最高按3万元标准救助，对普通困难户每户补助2.5万元，一般倒房户每户补助2万元，民政部门还积极联系保险公司，为民政服务对象（五保户、低保户、优抚对象等）争取农房保险理赔。
    据悉，洪湖市要求：9月20日前，所有损坏房屋修缮完工；10月30日前，所有倒塌房屋完成恢复重建；11月20日前，倒损民房户全部住进安全的新居。恢复重建工作实行倒计时挂牌管理，并对倒房重建工作拖拉的领导干部和公职人员进行问责追究。目前，洪湖市109户因灾倒房户已全部开建新房，其中54户已搬进新居。


   
　