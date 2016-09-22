查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴恢复重建 ·图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园 ·图文：“两站”建设成亮点 ·省政府参事专家团汉南献计策 ·洪湖帮扶特困对象重建新房 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 图文：“三个不撤退”增信心 奔 · 图文：“两站”建设成亮点 · 省政府参事专家团汉南献计策 · 洪湖帮扶特困对象重建新房 4 全力以赴恢复重建 2016.9.22 星期四 洪湖帮扶特困对象重建新房 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员潘丰庆）昨日中午，洪湖市万全镇赵沟村，一栋刚竣工不久的白色新房，炊烟袅袅，77岁的黄宏泽老人正在新家做饭。“没想到，我没花一分钱就能住上这么好的房子。”黄宏泽是村里“五保户”，今年7月的暴雨将老人居住多年的旧房推倒。当地民政部门及时上门，按照倒房重建政策帮老人重建了一栋40余平方米的新房。8月底新房竣工，一室一厅带厨房和卫生间，并配齐了床、锅碗、家具等用品。

在洪湖市汊河镇陈坊村，一栋30余平方米的新房正在封顶，这是村里帮助85岁“五保户”郭玉璋老人重建的新房。镇民政办主任李勤斌说：“经过简单装修，配齐日常用品，最快下周老人就可以入住了，建房款均由倒房重建救助资金解决。”

为帮助像黄宏泽这样的贫困倒房户重建家园，洪湖市民政局对倒房重建户进行了多轮摸查，严格分类实施精细化救助，对完全无自救能力的“五保特困户”，每户最高按3万元标准救助，对普通困难户每户补助2.5万元，一般倒房户每户补助2万元，民政部门还积极联系保险公司，为民政服务对象（五保户、低保户、优抚对象等）争取农房保险理赔。

据悉，洪湖市要求：9月20日前，所有损坏房屋修缮完工；10月30日前，所有倒塌房屋完成恢复重建；11月20日前，倒损民房户全部住进安全的新居。恢复重建工作实行倒计时挂牌管理，并对倒房重建工作拖拉的领导干部和公职人员进行问责追究。目前，洪湖市109户因灾倒房户已全部开建新房，其中54户已搬进新居。





