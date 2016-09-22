图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园图文：“两站”建设成亮点省政府参事专家团汉南献计策洪湖帮扶特困对象重建新房
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 第4版 全力以赴恢复重建
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·省政府参事专家团汉南献计策
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4 全力以赴恢复重建 2016.9.22 星期四
省政府参事专家团汉南献计策
桂建芳院士现场与专业户结对子
    湖北日报讯 （记者张辉、通讯员万亮）上月荣获湖北科技创新突出贡献奖的省政府参事桂建芳院士，是水产养殖户程传瑾仰慕的科学家，但他没想到，前不久桂院士走进他家，现场指导灾后重建，还一口应承结对子、持续提供技术帮助。
    水产养殖是武汉市汉南区的特色优势产业。程传瑾经营的武汉名桂家庭农场，因灾损失近40万元，重建困难多。桂建芳参事鼓励他坚定信心，积极开展生产自救。省政府参事室也送上慰问金。
    本月上旬，汉南区众多水毁水利设施新修和重建以及农业、水产等灾后生产自救现场，都活跃着省政府参事的身影。省政府参事专家团在此实地调研和指导，省参事室向汉南区捐款10万元。
    汉南区精诚农业公司生产自救及时，抢种以快生菜为主的蔬菜2000亩，即将收获第三茬。省政府参事、华中农业大学教授马美湖建议公司提升快生菜的技术含量，主动为其提供技术支持和专业指导。
    汉南区拟投资8.4亿元用于全区水毁修复及灾后新建水利项目。省政府参事杨淳、刘烈玉等对水毁泵站的新修和重建方案现场提出建议，表达了协助汉南区争取中央和省里项目资金支持的意愿。
    省政府参事室抗灾救灾工作组7月28日赶赴汉南后，立足当前，服务长远，已促成两个水利设施重建和新建项目，并牵线建立起参事与当地企业以及种养殖户长效联系机制。省政府参事室党组书记、主任汪梦军表示，下半年将继续组织参事专家深入灾区现场指导抗灾救灾。


   
　