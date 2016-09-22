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第4版 全力以赴恢复重建
·图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园
·图文：“两站”建设成亮点
·省政府参事专家团汉南献计策
·洪湖帮扶特困对象重建新房
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省政府参事专家团汉南献计策
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洪湖帮扶特困对象重建新房
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全力以赴恢复重建
2016.9.22 星期四
省政府参事专家团汉南献计策
桂建芳院士现场与专业户结对子
湖北日报讯 （记者张辉、通讯员万亮）上月荣获湖北科技创新突出贡献奖的省政府参事桂建芳院士，是水产养殖户程传瑾仰慕的科学家，但他没想到，前不久桂院士走进他家，现场指导灾后重建，还一口应承结对子、持续提供技术帮助。
水产养殖是武汉市汉南区的特色优势产业。程传瑾经营的武汉名桂家庭农场，因灾损失近40万元，重建困难多。桂建芳参事鼓励他坚定信心，积极开展生产自救。省政府参事室也送上慰问金。
本月上旬，汉南区众多水毁水利设施新修和重建以及农业、水产等灾后生产自救现场，都活跃着省政府参事的身影。省政府参事专家团在此实地调研和指导，省参事室向汉南区捐款10万元。
汉南区精诚农业公司生产自救及时，抢种以快生菜为主的蔬菜2000亩，即将收获第三茬。省政府参事、华中农业大学教授马美湖建议公司提升快生菜的技术含量，主动为其提供技术支持和专业指导。
汉南区拟投资8.4亿元用于全区水毁修复及灾后新建水利项目。省政府参事杨淳、刘烈玉等对水毁泵站的新修和重建方案现场提出建议，表达了协助汉南区争取中央和省里项目资金支持的意愿。
省政府参事室抗灾救灾工作组7月28日赶赴汉南后，立足当前，服务长远，已促成两个水利设施重建和新建项目，并牵线建立起参事与当地企业以及种养殖户长效联系机制。省政府参事室党组书记、主任汪梦军表示，下半年将继续组织参事专家深入灾区现场指导抗灾救灾。