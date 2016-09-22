查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴恢复重建 ·图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园 ·图文：“两站”建设成亮点 ·省政府参事专家团汉南献计策 ·洪湖帮扶特困对象重建新房 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 图文：“三个不撤退”增信心 奔 · 图文：“两站”建设成亮点 · 省政府参事专家团汉南献计策 · 洪湖帮扶特困对象重建新房 4 全力以赴恢复重建 2016.9.22 星期四 图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园 ——省纪委工作组奋战天门灾区一线纪实 湖北日报讯 图为：19日，天门市黄潭镇万场村，瓜农唐寿二和同伴正在绿叶茂密的瓜田采摘甜瓜。今年夏天，这里被洪水淹没。洪灾过后，瓜农们积极开展生产自救。据了解，该村有50余户瓜农灾后重新种植甜瓜，面积近百亩，目前陆续进入采摘期。（视界网 邓慧遐 刘银斌 摄）



记者 戴劲松 严运涛 通讯员 徐小哲



编者按

7月28日以来，省直101个抗灾救灾工作组，连续奋战在救灾恢复第一线，帮助基层化险情解难题暖人心鼓干劲，为全省救灾恢复作出了特殊贡献。根据省委领导同志意见，省委督查室、省政府政务督查室、湖北日报社、湖北电视台组成4个督查调研组，对灾情比较重、救灾工作难度比较大的10个县市工作组的做法进行了现场督查调研，记者随行4个督查调研组进行了深入采访。本报自即日起开辟专栏，对工作组工作的情况连续报道。



“排渍不到位，不撤退；生产不恢复，不撤退；目标不完成，不撤退。”在天门市灾后重建动员会上，刚刚派驻到岗的省纪委抗灾救灾工作组作出了郑重承诺，掷地有声！

一个多月来，工作组日日夜夜奔走在天门灾区一线，走村串户，问难献策，车辆行程3500多公里。用天门市委书记柯俊的话说：“虽然全市灾后重建的任务重，压力也重，但省纪委工作组的到来，为我们带来了温暖，增添了信心！”



严密工作机制，同心齐力抗大灾

抢险尚未结束，救灾已经开启。

工作组一到天门，就碰到了旱涝急转的复杂局面。这个时候，最需要的是心往一处想，劲往一处使。

工作组组长谢刘辉当即向市委、市政府提出，共同创设市委常委会抗灾救灾工作例会制度，听取各方汇报，督导全局进程。

同时，明确天门市委专职副书记对口工作组，负责组织落实工作组有关安排；明确一位市委副秘书长专职联系工作组，总协调各部门具体任务。工作组每周还将与一位市领导座谈，了解抗灾救灾各条战线的情况。

为争取更好的效率和效果，工作组主动参加天门市市委全委扩大会议、恢复生产现场办公会、房屋毁损修缮工作会、民生政策研究会、市委常委会等会议，向天门市委、市政府主要领导传达和宣讲省委、省政府有关政策要求，提出各方面的意见和建议。

天门市常务副市长廖鸿韬介绍说，起初抢险救灾，一些地方采取领导包片的方式，但很快发现，各处灾情不一，人力有强有弱。在得知这一情况后，工作组提出建议：现阶段要将力量集中在最需要的地方，先应急，再谋远。实践证明，这一调整为抢险工作赢得了时间，也赢得了主动。



推动金融创新，汇集资金助生产

记者在黄潭镇三军菊花生产自救现场看到，眼前一片开阔区域，损毁的大棚、未修整的田地到处可见，显得有些荒凉。如果没有洪水侵袭，现在看到的将会是一片美丽花海。而就在临时搭建的帐篷内外，一批批崭新的设施正整齐摆放着。

菊花基地创建者张三军回想起连续几轮的暴雨，仍觉得是场噩梦。他感叹道，都说是百年一遇的洪水，我回乡创业不到一年就遇上了，原本正值收获季节，预计有300多万元的利润，却面临着近千万元的损失。

在当地政府支持下，三军菊花合作社重振旗鼓，逐步恢复生产。张三军说，菊花合作社同时也是精准扶贫示范基地，目前已涉及28户贫困户、100多个富余劳动力，省纪委工作组在进一步了解情况后，又与市委、市政府会同市金融办，为像我们一样的企业提供信贷帮扶。

天门受灾的直接经济损失40多亿元，恢复生产最紧缺的就是资金。省纪委工作组抵达天门后，多次冒酷暑走访受灾企业，最终促成市政府从财政资金中调剂2000万元作为政府控股担保基金，与银行合作按1∶5放大，形成1亿元的贷款规模。

同时，工作组协调市政府调剂财政资金1000万元，为有关经营主体贴息50%。按受灾期间的特定政策，全市8家银行业金融机构对12个受灾乡镇所涉及的121家企业及其他经济实体，采取到期续贷贷款、新增需求贷款、降低利息等办法提供资金支持1.4亿元。

黄缘闭壳龟养殖合作社总经理孙斌说：“省纪委工作组带头推动金融扶持，为我们恢复生产注入了活水！”



履行执纪职责，监督检查促落实

自派驻起，工作组就与九真镇5个受灾村党支部进行了工作对接，每名工作人员对口联系一个村，落实各项抗灾救灾政策。

工作组还联合天门市纪委监察局，以履行执纪职责为依托，不断开展专项督查，强力推动省委、省政府的抗灾救灾部署。

近一个月来，谢刘辉带队走村串户，督促各部门、各乡镇及时调配大米、食用油、矿泉水、蔬菜等生活物资，运送至被水围困的群众手中，并对各集中安置点紧急采购、调拨的棉絮、大米等生活物资发放情况开展抽查。

目前，天门市下拨生活救助、应急救助的资金5000多万元，发放大米、食用油等各类物资3000多万元，救助政策知晓率、入户率100%，受灾群众基本生活得到保障。

非常时期要有非常措施。工作组督促市政府出台了《关于切实做好因灾倒损农村居民住房恢复重建工作的通知》，并赴九真、黄潭、蒋湖等乡镇现场检查房损鉴定工作，协调市政府按每户安排5000元先期启动，再逐步按政策到位，确保受灾群众在明年春节前搬入新居。

工作组每位成员都一心扑在救灾上。安陆人刘威的老家今年也因洪灾受损，房屋倒塌，但他一直顾不上回去，只能流着眼泪打电话安慰母亲和妹妹。

天门市市长吴锦说：“正是有了省纪委工作组的指导，既为基层干部树立了好的作风表率，又确保了严明的工作纪律。”





