图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园图文：“两站”建设成亮点省政府参事专家团汉南献计策洪湖帮扶特困对象重建新房
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 第4版 全力以赴恢复重建
·图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园
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·省政府参事专家团汉南献计策
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湖北日报电子版
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4 全力以赴恢复重建 2016.9.22 星期四
图文：“三个不撤退”增信心 奔走为民共建新家园
——省纪委工作组奋战天门灾区一线纪实
    湖北日报讯 图为：19日，天门市黄潭镇万场村，瓜农唐寿二和同伴正在绿叶茂密的瓜田采摘甜瓜。今年夏天，这里被洪水淹没。洪灾过后，瓜农们积极开展生产自救。据了解，该村有50余户瓜农灾后重新种植甜瓜，面积近百亩，目前陆续进入采摘期。（视界网 邓慧遐 刘银斌 摄）

　　记者 戴劲松 严运涛 通讯员 徐小哲
    
　　编者按
    7月28日以来，省直101个抗灾救灾工作组，连续奋战在救灾恢复第一线，帮助基层化险情解难题暖人心鼓干劲，为全省救灾恢复作出了特殊贡献。根据省委领导同志意见，省委督查室、省政府政务督查室、湖北日报社、湖北电视台组成4个督查调研组，对灾情比较重、救灾工作难度比较大的10个县市工作组的做法进行了现场督查调研，记者随行4个督查调研组进行了深入采访。本报自即日起开辟专栏，对工作组工作的情况连续报道。

　　“排渍不到位，不撤退；生产不恢复，不撤退；目标不完成，不撤退。”在天门市灾后重建动员会上，刚刚派驻到岗的省纪委抗灾救灾工作组作出了郑重承诺，掷地有声！
    一个多月来，工作组日日夜夜奔走在天门灾区一线，走村串户，问难献策，车辆行程3500多公里。用天门市委书记柯俊的话说：“虽然全市灾后重建的任务重，压力也重，但省纪委工作组的到来，为我们带来了温暖，增添了信心！”

　　严密工作机制，同心齐力抗大灾
    抢险尚未结束，救灾已经开启。
    工作组一到天门，就碰到了旱涝急转的复杂局面。这个时候，最需要的是心往一处想，劲往一处使。
    工作组组长谢刘辉当即向市委、市政府提出，共同创设市委常委会抗灾救灾工作例会制度，听取各方汇报，督导全局进程。
    同时，明确天门市委专职副书记对口工作组，负责组织落实工作组有关安排；明确一位市委副秘书长专职联系工作组，总协调各部门具体任务。工作组每周还将与一位市领导座谈，了解抗灾救灾各条战线的情况。
    为争取更好的效率和效果，工作组主动参加天门市市委全委扩大会议、恢复生产现场办公会、房屋毁损修缮工作会、民生政策研究会、市委常委会等会议，向天门市委、市政府主要领导传达和宣讲省委、省政府有关政策要求，提出各方面的意见和建议。
    天门市常务副市长廖鸿韬介绍说，起初抢险救灾，一些地方采取领导包片的方式，但很快发现，各处灾情不一，人力有强有弱。在得知这一情况后，工作组提出建议：现阶段要将力量集中在最需要的地方，先应急，再谋远。实践证明，这一调整为抢险工作赢得了时间，也赢得了主动。

　　推动金融创新，汇集资金助生产
    记者在黄潭镇三军菊花生产自救现场看到，眼前一片开阔区域，损毁的大棚、未修整的田地到处可见，显得有些荒凉。如果没有洪水侵袭，现在看到的将会是一片美丽花海。而就在临时搭建的帐篷内外，一批批崭新的设施正整齐摆放着。
    菊花基地创建者张三军回想起连续几轮的暴雨，仍觉得是场噩梦。他感叹道，都说是百年一遇的洪水，我回乡创业不到一年就遇上了，原本正值收获季节，预计有300多万元的利润，却面临着近千万元的损失。
    在当地政府支持下，三军菊花合作社重振旗鼓，逐步恢复生产。张三军说，菊花合作社同时也是精准扶贫示范基地，目前已涉及28户贫困户、100多个富余劳动力，省纪委工作组在进一步了解情况后，又与市委、市政府会同市金融办，为像我们一样的企业提供信贷帮扶。
    天门受灾的直接经济损失40多亿元，恢复生产最紧缺的就是资金。省纪委工作组抵达天门后，多次冒酷暑走访受灾企业，最终促成市政府从财政资金中调剂2000万元作为政府控股担保基金，与银行合作按1∶5放大，形成1亿元的贷款规模。
    同时，工作组协调市政府调剂财政资金1000万元，为有关经营主体贴息50%。按受灾期间的特定政策，全市8家银行业金融机构对12个受灾乡镇所涉及的121家企业及其他经济实体，采取到期续贷贷款、新增需求贷款、降低利息等办法提供资金支持1.4亿元。
    黄缘闭壳龟养殖合作社总经理孙斌说：“省纪委工作组带头推动金融扶持，为我们恢复生产注入了活水！”

　　履行执纪职责，监督检查促落实
    自派驻起，工作组就与九真镇5个受灾村党支部进行了工作对接，每名工作人员对口联系一个村，落实各项抗灾救灾政策。
    工作组还联合天门市纪委监察局，以履行执纪职责为依托，不断开展专项督查，强力推动省委、省政府的抗灾救灾部署。
    近一个月来，谢刘辉带队走村串户，督促各部门、各乡镇及时调配大米、食用油、矿泉水、蔬菜等生活物资，运送至被水围困的群众手中，并对各集中安置点紧急采购、调拨的棉絮、大米等生活物资发放情况开展抽查。
    目前，天门市下拨生活救助、应急救助的资金5000多万元，发放大米、食用油等各类物资3000多万元，救助政策知晓率、入户率100%，受灾群众基本生活得到保障。
    非常时期要有非常措施。工作组督促市政府出台了《关于切实做好因灾倒损农村居民住房恢复重建工作的通知》，并赴九真、黄潭、蒋湖等乡镇现场检查房损鉴定工作，协调市政府按每户安排5000元先期启动，再逐步按政策到位，确保受灾群众在明年春节前搬入新居。
    工作组每位成员都一心扑在救灾上。安陆人刘威的老家今年也因洪灾受损，房屋倒塌，但他一直顾不上回去，只能流着眼泪打电话安慰母亲和妹妹。
    天门市市长吴锦说：“正是有了省纪委工作组的指导，既为基层干部树立了好的作风表率，又确保了严明的工作纪律。”


 
　