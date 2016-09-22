查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·江陵大交通格局呼之欲出 ·我省推介37个PPP项目 ·废矿石上开出“生态花” ·湖北省领事保护宣传月启动 ·图文：公司引入了机器人 ·“百强”榜何时不再是“百大”榜？ ·总营收劲增14.92% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 江陵大交通格局呼之欲出 · 我省推介37个PPP项目 · 废矿石上开出“生态花” · 湖北省领事保护宣传月启动 · 图文：公司引入了机器人 · “百强”榜何时不再是“百大”榜 · 总营收劲增14.92% 3 特别报道 2016.9.22 星期四 2016湖北民企百强公布 总营收劲增14.92% 九州通近500亿蝉联第一 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员薛志连）昨日，省工商联发布了2016湖北民企百强名单。九州通、稻花香、卓尔集团名列前三，九州通以495.89亿元的营收蝉联第一。

此届百强榜单入围门槛为年营收16.52亿元，比上届提高了0.72亿元。数据显示，百强民企2015年总营收达到6878.85亿元，比2014年增长14.92%。其中，年营收破百亿元的企业22家，比上届增加7家。

从资产规模看，2015年，我省百强民企的资产总额5498.72亿元，同比增长近41%，呈现出快速回升态势；在今年8月全国工商联发布的“2016中国民企500强”榜单中，我省有18家企业上榜，位居中部第一。

从利润总额看，2015年，百强民企利润总额增幅44.61%，而在2014年，百强民企利润增幅同比下滑了2.19个百分点，这说明我省民企去年在开拓市场、把握盈亏平衡方面能力大幅提升。其中，新七集团利润额位居第一。

从行业分布看，建筑装饰、化工、食品制造/农副产品加工（统计为一类）位居前三，共计达到50家，分别为22家、15家和13家。

从区域分布看，“一主两副”占主导。武汉45家，宜昌23家，襄阳11家；黄石、荆门、仙桃、神农架无一家企业入围。





