查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 特别报道
·江陵大交通格局呼之欲出
·我省推介37个PPP项目
·废矿石上开出“生态花”
·湖北省领事保护宣传月启动
·图文：公司引入了机器人
·“百强”榜何时不再是“百大”榜？
·总营收劲增14.92%
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 公告
第12版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 全力以赴恢复重建
第5版 : 特别报道
第6版 : 时事
第7版 : 纪念长征胜利80周年
·
江陵大交通格局呼之欲出
·
我省推介37个PPP项目
·
废矿石上开出“生态花”
·
湖北省领事保护宣传月启动
·
图文：公司引入了机器人
·
“百强”榜何时不再是“百大”榜
·
总营收劲增14.92%
3
特别报道
2016.9.22 星期四
2016湖北民企百强公布
总营收劲增14.92%
九州通近500亿蝉联第一
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员薛志连）昨日，省工商联发布了2016湖北民企百强名单。九州通、稻花香、卓尔集团名列前三，九州通以495.89亿元的营收蝉联第一。
此届百强榜单入围门槛为年营收16.52亿元，比上届提高了0.72亿元。数据显示，百强民企2015年总营收达到6878.85亿元，比2014年增长14.92%。其中，年营收破百亿元的企业22家，比上届增加7家。
从资产规模看，2015年，我省百强民企的资产总额5498.72亿元，同比增长近41%，呈现出快速回升态势；在今年8月全国工商联发布的“2016中国民企500强”榜单中，我省有18家企业上榜，位居中部第一。
从利润总额看，2015年，百强民企利润总额增幅44.61%，而在2014年，百强民企利润增幅同比下滑了2.19个百分点，这说明我省民企去年在开拓市场、把握盈亏平衡方面能力大幅提升。其中，新七集团利润额位居第一。
从行业分布看，建筑装饰、化工、食品制造/农副产品加工（统计为一类）位居前三，共计达到50家，分别为22家、15家和13家。
从区域分布看，“一主两副”占主导。武汉45家，宜昌23家，襄阳11家；黄石、荆门、仙桃、神农架无一家企业入围。