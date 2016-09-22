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经济下行压力增大，湖北百强民企逆势增长。但成绩背后有隐忧，增产不增收、研发投入下滑、商标注册和使用情况不佳、“走出去”水平低等现象突出。正如九州通集团董事长刘宝林所说：“百强榜只能算百大榜，我们离真正的强，还有很大差距。”



九州通VS人福医药

营收相差近400亿，净利润却相当



榜单显示，百强民企中，绝大部分从事传统产业，从事新兴产业的企业凤毛麟角。其中，建筑装饰、化工、食品制造/农副产品加工三大类，就占了半壁江山。“建筑、化工、批发等传统产业，很容易做大规模。但规模大不代表科技实力强、盈利水平高、可持续发展能力强。”省工商联副主席江浩说。

税后净利润代表了企业的真正实力。数据显示，2015年，百强民企利润总额468.23亿元，增幅达44.61%，而税后净利润仅为277.13亿元，增幅不到5%。“去年，公司营收逼近500亿元，净利润只有6.95亿元。”九州通集团董事长刘宝林坦言，和战略新兴产业相比，完全没有可比性。

同样入榜的人福医药，去年实现营收100亿元，净利润却达6.54亿元。

两家企业营收相差近400亿元，净利润却旗鼓相当。这一现象令人深思。“盈利水平不高，‘增产不增收’，说明产业结构不优，产品附加值不高。”武汉科技大学教授董登新表示，榜单中只有涌现出更多类战略新兴企业，才能实现百强民企的净利润与资产、利润总额同步增长。



百强研发投入不足华为1/10

警惕负增长带来“恶循环”



江浩表示，最令人堪忧的是，去年，百强民企的研发投入总量不到51亿元，仅占年营收总额的0.73%，近几年来首次出现负增长。这意味着，湖北最优秀的100家民企，年研发投入不足华为1/10。2015年，华为研发投入高达596亿元。“差距令人汗颜。”人福医药董事长王学海认为，从全球经济发展规律看，经济不景气，企业首先砍掉研发经费。因为研发周期长、风险大，企业投入后劲不足。这种短视行为，很容易形成恶性循环，研发投入少，附加值高产品少，企业经营更加困难。

王学海表示，人福医药也曾遇到过困难时期，公司减少了各种开支，但唯一保证了研发经费一分没少。结果证明，各种新药上市后，有效推动公司高速成长。

创新不足还体现在商标注册和使用情况上。去年，百强民企国内、国际商标注册量增幅分别约1%、4%，与2014年的30%、89%的增幅形成巨大落差。同时，至2015年底，百强民企共拥有国内有效专利1633项，国外有效专利20项，增幅较上年均大幅回落。“商标意识不强，使用专利数量低，这与当前转型升级和创新发展大格局极不协调。”江浩表示，对知识产权和专利认识不够，已成为制约我省民企发展的软肋。



转型仍处价值链低端

“走出去”动力不足



省工商联相关人士介绍，2015年，我省百强民企加大转型步伐，或投资新兴产业，或加快“走出去”。

数据显示，截至去年底，百强民企累计投资新兴产业项目28个。其中，生物产业占去半壁江山，其余为节能环保、高端装备和新一代信息技术产业。“从数量上看，规模不算大；从技术水准而言，大多处于产业链低端。”江浩表示，战略新兴产业对人才、资本要求非常高，民企转型大多只能从价值链末端入手，想一下切入最高端难度很大。

在“走出去”方面，百强民企“走出去”多是为开拓市场、获取国外原材料，只有少部分企业能在海外投资、并购，获取品牌、技术、人才等战略要素。去年，百强民企出口总额、海外收入、海外雇员数量均出现回落现象。

董登新对此表示，我省民企转型新兴产业、“走出去”，面临人才、资本短缺以及海外风险，政府部门应加大对民企的支持力度，助推民企优化产业结构，实现转型升级。





