查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 特别报道
·江陵大交通格局呼之欲出
·我省推介37个PPP项目
·废矿石上开出“生态花”
·湖北省领事保护宣传月启动
·图文：公司引入了机器人
·“百强”榜何时不再是“百大”榜？
·总营收劲增14.92%
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 公告
第12版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 全力以赴恢复重建
第5版 : 特别报道
第6版 : 时事
第7版 : 纪念长征胜利80周年
·
江陵大交通格局呼之欲出
·
我省推介37个PPP项目
·
废矿石上开出“生态花”
·
湖北省领事保护宣传月启动
·
图文：公司引入了机器人
·
“百强”榜何时不再是“百大”榜
·
总营收劲增14.92%
3
特别报道
2016.9.22 星期四
图文：公司引入了机器人
湖北日报讯 昨日，华环迪拉（宜昌）排气系统有限公司的技术人员在检测机器人的高精度生产情况。为提高工作效率，该公司引入了13组机器人。 （记者 刘曙松 视界网 唐强 摄）