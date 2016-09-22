查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·江陵大交通格局呼之欲出 ·我省推介37个PPP项目 ·废矿石上开出“生态花” ·湖北省领事保护宣传月启动 ·图文：公司引入了机器人 ·“百强”榜何时不再是“百大”榜？ ·总营收劲增14.92% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 江陵大交通格局呼之欲出 · 我省推介37个PPP项目 · 废矿石上开出“生态花” · 湖北省领事保护宣传月启动 · 图文：公司引入了机器人 · “百强”榜何时不再是“百大”榜 · 总营收劲增14.92% 3 特别报道 2016.9.22 星期四 图文：公司引入了机器人 湖北日报讯 昨日，华环迪拉（宜昌）排气系统有限公司的技术人员在检测机器人的高精度生产情况。为提高工作效率，该公司引入了13组机器人。 （记者 刘曙松 视界网 唐强 摄）





