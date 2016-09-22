江陵大交通格局呼之欲出我省推介37个PPP项目废矿石上开出“生态花”湖北省领事保护宣传月启动图文：公司引入了机器人“百强”榜何时不再是“百大”榜？总营收劲增14.92%
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 第3版 特别报道
·江陵大交通格局呼之欲出
·我省推介37个PPP项目
·废矿石上开出“生态花”
·湖北省领事保护宣传月启动
·图文：公司引入了机器人
·“百强”榜何时不再是“百大”榜？
·总营收劲增14.92%
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.9.22 星期四
图文：公司引入了机器人
    湖北日报讯 昨日，华环迪拉（宜昌）排气系统有限公司的技术人员在检测机器人的高精度生产情况。为提高工作效率，该公司引入了13组机器人。 （记者 刘曙松 视界网 唐强 摄）


   
　