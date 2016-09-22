查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·江陵大交通格局呼之欲出 ·我省推介37个PPP项目 ·废矿石上开出“生态花” ·湖北省领事保护宣传月启动 ·图文：公司引入了机器人 ·“百强”榜何时不再是“百大”榜？ ·总营收劲增14.92% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 江陵大交通格局呼之欲出 · 我省推介37个PPP项目 · 废矿石上开出“生态花” · 湖北省领事保护宣传月启动 · 图文：公司引入了机器人 · “百强”榜何时不再是“百大”榜 · 总营收劲增14.92% 3 特别报道 2016.9.22 星期四 湖北省领事保护宣传月启动 湖北日报讯 9月底，省外事侨务办公室将在全省范围内开展“领事保护宣传月”活动，旨在进一步加大我省预防性领事保护工作力度，普及领事保护和境外安全防范相关知识。通过开展领事保护知识的宣传普及，增进我省公民和企业对这一“海外民生工程”的了解，提升海外安全防范意识和自我保护能力，避免和减少海外领事保护案件的发生，维护我省公民和企业在海外的正当权益。

1.什么是领事保护？

领事保护是指中国公民、法人的合法权益在所在国受到侵害时，中国驻当地使、领馆依法向驻在国有关当局反映有关要求，敦促对方依法公正、妥善处理，从而维护海外中国公民、法人的合法权益。

实施领事保护的主体是政府，在国外是驻外使、领馆。中国目前有260多个驻外使、领馆，他们都是实施领事保护的主体。

领事保护的方式主要是依法依规，向驻在国反映有关要求，敦促公平、公正、妥善地处理。依据的法规，主要包括公认的国际法原则、有关国际公约、双边条约或协定以及中国和驻在国的有关法律。

2.什么人可以得到中国政府的领事保护？

凡是依照《中华人民共和国国籍法》具有中国国籍者，都可以得到中国政府的领事保护。也就是说，只要您是中国公民，无论是定居国外的华侨，还是临时出国的旅行者;无论是大陆居民，还是香港、澳门和台湾同胞，都是领事保护的对象。

3.中国公民怎样才能获得中国政府的领事保护？在寻求领事保护时应注意些什么？

作为中国公民，如果您的合法权益在所在国受到侵害，或遭遇不测需要救助，您可以就近联系中国驻外使、领馆，反映情况和有关要求。使、领馆将在工作职责范围内向您提供领事保护和协助。

权利和义务不可分离。对海外中国公民而言，每位公民都有寻求和获得领事保护的权利，但也应承担相应义务和法律责任。主要有：（1）要求中国驻外使、领馆实施领事保护时，必须提供真实信息，不能作虚假陈述；（2）在主观上有接受领事保护的意愿。使、领馆在实施领事保护时必须遵循当事人自愿原则，充分尊重当事人的意愿；（3）要求不超出所在国国民待遇水平。使、领馆在实施领事保护时必须遵循国民待遇原则，可以保障当事人获得与当地人平等的对待，但不能帮助获得更好的待遇；（4）不能干扰外交部或驻外使、领馆的正常办公，应尊重外交、领事官员；（5）依法交纳办理各种证件、手续的相关费用；（6）严格遵守当地和中国的有关法律法规。

4.当您在海外发生交通、工伤等事故时，如何处理？

如您在海外遇到交通或工伤事故，应立即向当地警方报案或通知雇主，并要求通知您的亲友或中国驻该国使、领馆。您可要求领事官员敦促所在国当局惩办肇事者，或协助您通过法律途径向保险公司（如您已投保）争取赔偿。

5.当您在海外受到犯罪分子侵害（包括性侵害）时，该怎么办？

您应立即向当地警方报告，并索要一份警察报告复印件。您还应当与律师或医生（如需就医）联系，也可向中国驻当地使、领馆反映情况。领事官员可以向您提供以下帮助：安排适当人员（如有性别要求）听取您的受害情况并承诺保护您的个人隐私；敦促警方尽快破案；了解案件进展情况；向您提供律师和翻译的名单；推荐合适的医院；补发丢失或受损的旅行证件；协助您与家人、朋友或雇主联系；寻求当地社会救助。但是，领事官员不能调查案件，不能代替您出庭，不能充当翻译，也不能替您支付律师费、医疗费或其他相关费用。

6.当您在居住国受到雇主不公正对待或工资被雇主无故拖欠时，如何处理？

您应当依据合同及当地有关法规与雇主协商解决。如协商未果，您可向当地法院提起诉讼。您可同时请求领事官员为您提供当地律师、翻译名单。领事官员将会向您介绍所在国一般的法律信息。

7.当您的中国护照在海外遗失、被偷或被抢时，怎么办？

请您立即向当地警察部门报案，以便您向当地移民局申请出境签证时备用，同时持本人有关身份材料及其复印件和照片到就近的中国驻当地使、领馆申请补发护照或旅行证，以供回国使用。提请您注意：买卖、转让、伪/变造、故意损毁中国护照是违法行为，涉案人将承担相关法律责任。

8.当您在海外遇到经济困难时，能寻求使、领馆帮助吗？

中国公民在国外的费用应由自己负责解决。如果您因被盗、被抢等原因出现暂时经济困难，可以与中国驻当地使、领馆联系，让家人通过使、领馆汇钱，或通过外交部转交。

9.中国驻外使、领馆是否可以解决海外中国公民遇到的一切困难？

为海外中国公民提供领事保护和协助是中国驻外使、领馆应尽的义务。领事保护应该在有关国际法、驻在国和中国的法律框架内进行。中国驻外使、领馆是国家的外交代表机构，在驻在国没有行政和司法权力，不能使用强制手段，不能代替个人主张其权利，只能通过外交途径敦促驻在国依法、公正、公平处理有关案件。使、领馆将积极协助当事人维护合法权益，但不能超越领事职务的权限。





