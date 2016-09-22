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编者按

黄石作为我省重要工矿城市，经过长期采掘，生态欠账较多，一度戴上“光灰城市”帽子。近年，该市深入贯彻“绿色发展”理念，推进生态文明建设，蹚出了一条资源枯竭型城市绿色转型之路。

在首届湖北省（黄石）园博会即将启幕之际，记者踏上黄石大地，倾听绿色发展的铿锵足音，捕捉生态转型的强劲脉动，采写了“转型发展看黄石”系列报道，从生态转型、产业转型、城市转型等角度报道黄石经验，希望对各地推动绿色发展、转型升级有所启迪。今起分三篇陆续刊出。



碧绿的山峰，雪白的云朵，湛蓝的天空。

中秋假期，和众多市民一样，西塞山电厂退休职工杨晓莉到黄石金海开发区游玩。“美翻了！”她拿起手机随手拍摄了一组“黄石蓝”照片，发在微信朋友圈，引来点赞无数。

金海开发区，过去是黄石的煤炭高产区，聚集大小煤矿数十个，灰尘弥漫，满目疮痍。去年，黄石关停了这里的所有煤矿，在昔日的小煤窑、矸石山上建起了3000多亩白茶园，修起了国家级健身登山步道，美了乡村，富了村民。

这，仅是黄石绿色转型发展的一个缩影。



烟囱倒下去 生态立起来



对矿产资源长期无休止的掠夺，给黄石带来巨大生态赤字，包括400多个开山塘口、150多座尾矿库、几十万亩工矿废弃地和大面积湖泊污染。

杨晓莉的城市记忆是灰色的：冒着黑烟的高耸烟囱，“白衬衣不敢穿”、“桌子刚抹过转眼又是一层灰”。“再走破坏资源老路，不仅资源难以为继，甚至呼吸不到清新空气，那叫什么幸福生活？”一次市委全会上，市委书记周先旺发出诘问。

2013年9月，黄石确立“生态立市、产业强市”战略，打破“资源诅咒”，生态文明被提到了前所未有的高度。

刮骨疗毒。壮士断腕。

倒下了，黑烟囱。2013年11月11日，大王镇两座高炉灰飞烟灭，拉开黄石向污染企业宣战的大幕。其后，全市关闭“五小”企业367家，炸毁烟囱39根，拆除电力设施和生产设备3452台。同时，对460家工业企业重点污染源进行整治。在全省率先完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫三项约束性减排指标。

告别了，煤矿窑。伴随今年春节前夕一声炮响，有60多年历史的“三楚第一井”袁仓煤矿宣告关闭。今年还将关闭16家煤矿，涉及产能135万吨，彻底退出煤炭行业，成为“零煤区”。年底以前还将关闭普通钢铁生产企业，清理“僵尸企业”、市场主体3.4万户。

这些去产能之举，使得该市工业产值减少了200亿元，却换来了绿色发展空间。

在“破”的同时，黄石加快“立”的步伐。

启动近百亿资金，修复治理辖区内327个开山塘口、5万多公顷石漠化荒地。去年起还逐步关停沿江、环湖等重点区域80%以上的矿山，并将大冶湖水面从60平方公里恢复到75平方公里。

开展“五边三化”、“八园六带”建设，建山地生态公园、湿地公园、沿湖沿江景观带，新增和改造绿地面积125公顷，城市绿心由磁湖拓展至大冶湖。

园博接力，引领示范生态建设。2013年，铁山工矿废弃地上的生态园博会，创造了“石头上开花”的奇迹；2014年，大冶茗山乡乡村玫瑰园博会，开启了转型发展的“玫瑰之约”；2015年，阳新城市园博会，让市民生活更美好。

如今，在大冶湖生态新区核心区，“转型黄石，灵动湖北”的首届湖北省园博会大幕将启。

杉林水岸、七彩花田、凌波步道、花鸟湿地……一幅美轮美奂的生态画卷，正在黄石展开。



污水变清流 蓝天入画来



磁湖岸边垂柳千条，湖底沙石水草清晰可见。

每天傍晚，杨晓莉都要沿着磁湖转悠一圈：“看看这绿山头、绿草地，呼吸一下磁湖的氧气，一天的疲惫就消除了。”

而在过去，近10平方公里的磁湖岸边有数十座工厂，工业和生活污水直排湖中，磁湖水体严重污染到劣五类，一度沦为臭水塘。

近年来，黄石启动水污染综合治理，斥资5亿多元，实施20个环磁湖综合治理项目。环磁湖145个排污口将全部实现截流，同时建设了磁湖污水处理厂和团城山污水处理厂。

与亚洲开发银行合作，贷款1亿美元，开展磁湖、青山湖、青港湖“三湖”治理。通过污水截流、岸线整治、景观建设，磁湖水质提升到三类，擦亮了“城中明珠”。

黄石坐拥79公里长江岸线，由于非法码头“野蛮生长”，黄金岸线一度千疮百孔。“共抓大保护，不搞大开发。”黄石率先关停拆除长江沿线123个泊位，建设“绿色长江、人文长江、富裕长江”；同时，以治水为“龙头”，建立江长、河长、湖长、库长、塘长“五长责任制”，推进治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水“五水共治”。

有时，杨晓莉会来到市区杭州东路、湖滨大道交叉处的大屏前，驻足查看。

新冶钢、西塞山电厂、黄石热电厂、华新水泥的烟尘污染物实时排放数据和相应的国家标准，都清楚地显示在屏幕上。

过去，这些数据只有企业和环保部门看得到，市民无法了解。

人们还欣喜地看到，新冶钢公司污水处理池中，20只黑天鹅怡然游弋；东贝公司厂前的废水池中，嬉戏着五颜六色的金鱼。

连续6年，黄石中心城区空气质量好于国家二级标准天数达到301天以上。



“伤痕”渐抚平 青山唤回来



延绵百里的黄荆山是上苍赐予黄石的一道独特风景线。然而，大规模开山采掘，留下大量开山塘口，仿佛一道道难看的“疤痕”。

10日，记者在黄荆山北麓5号塘口看到，原本光秃秃的山体种满了小乔木、灌木、藤本植物，裸露山体全部披上绿装。

燕巢、飘台、客土喷播、上爬下挂……迄今，黄石已先后争取到中央投入矿山地质环境重点工程和示范工程资金8.89亿，实施了黄荆山、铜绿山、长乐山、赤马山、还地桥、铜山口等矿区地质环境治理，已治理矿区生态环境1.84万亩。

却顾所来径，苍苍横翠薇。

过去的荒坡，如今已是草木葱茏、霞湾榴红、柳堤闻荫，青山复现，“伤口”渐渐愈合。

黄石矿山公园内，面积达108万平方米的“世界第一天坑”气势壮阔。它是黄石老工业基地和典型资源型城市的见证者。而今，这里成了4A级景区。

槐林五月漾琼花，郁郁芬芳醉万家。“不信邪”的黄石人，进行硬岩绿化复垦，在废石场栽种刺槐，如今，366万平方米的复垦基地上已遍植槐树，每到四五月间，漫山槐花盛开，花香令人心旷神怡。

去年底，黄石被列入国家第二批生态文明先行示范建设名单，“生态立市”建设进一步提速。

见证了黄石几十年的发展变迁，杨晓莉为能生活在这个城市而自豪——

放眼望去，远山如黛，碧水如镜，袅袅炊烟，这片多情的土地富饶而充满诗意。

侧耳聆听，草木拔节，溪水潺潺，鸟鸣啁啁，这大自然的心声与乐音隐秘而深情。

随着园博生态大幕开启,“绿色黄石”扑面而来，黄石走向生态文明的脚步愈清晰愈美丽。





