查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·江陵大交通格局呼之欲出 ·我省推介37个PPP项目 ·废矿石上开出“生态花” ·湖北省领事保护宣传月启动 ·图文：公司引入了机器人 ·“百强”榜何时不再是“百大”榜？ ·总营收劲增14.92% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 江陵大交通格局呼之欲出 · 我省推介37个PPP项目 · 废矿石上开出“生态花” · 湖北省领事保护宣传月启动 · 图文：公司引入了机器人 · “百强”榜何时不再是“百大”榜 · 总营收劲增14.92% 3 特别报道 2016.9.22 星期四 我省推介37个PPP项目 总投资800多亿元 湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员鲁良超）昨日，省发改委向社会公开推介37个传统基础设施PPP项目，项目总投资额816.74亿元。

项目涉及能源、交通运输、林业和重大市政工程等领域。其中，重大市政工程项目14个，交通运输项目17个，林业项目3个，能源项目3个。从投资规模看，交通运输项目投资662.37亿元，重大市政工程项目投资126.4亿元，能源和林业项目投资21.33亿元。

从投资体量看，1亿元至10亿元项目25个；10亿元至50亿元项目9个；50亿元以上项目3个。投资规模最大的是武汉市轨道交通5号线工程，总投资249.64亿元。

从地区分布看，主要集中在荆门、恩施、黄冈、潜江、武汉、鄂州等12个市州。





