江陵大交通格局呼之欲出我省推介37个PPP项目废矿石上开出“生态花”湖北省领事保护宣传月启动图文：公司引入了机器人“百强”榜何时不再是“百大”榜？总营收劲增14.92%
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 第3版 特别报道
·江陵大交通格局呼之欲出
·我省推介37个PPP项目
·废矿石上开出“生态花”
·湖北省领事保护宣传月启动
·图文：公司引入了机器人
·“百强”榜何时不再是“百大”榜？
·总营收劲增14.92%
湖北日报电子版
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3 特别报道 2016.9.22 星期四
我省推介37个PPP项目
总投资800多亿元
    湖北日报讯  （记者雷闯、通讯员鲁良超）昨日，省发改委向社会公开推介37个传统基础设施PPP项目，项目总投资额816.74亿元。
    项目涉及能源、交通运输、林业和重大市政工程等领域。其中，重大市政工程项目14个，交通运输项目17个，林业项目3个，能源项目3个。从投资规模看，交通运输项目投资662.37亿元，重大市政工程项目投资126.4亿元，能源和林业项目投资21.33亿元。
    从投资体量看，1亿元至10亿元项目25个；10亿元至50亿元项目9个；50亿元以上项目3个。投资规模最大的是武汉市轨道交通5号线工程，总投资249.64亿元。
    从地区分布看，主要集中在荆门、恩施、黄冈、潜江、武汉、鄂州等12个市州。


   
　