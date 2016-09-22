查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·江陵大交通格局呼之欲出 ·我省推介37个PPP项目 ·废矿石上开出“生态花” ·湖北省领事保护宣传月启动 ·图文：公司引入了机器人 ·“百强”榜何时不再是“百大”榜？ ·总营收劲增14.92% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第12版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 全力以赴恢复重建 第5版 : 特别报道 第6版 : 时事 第7版 : 纪念长征胜利80周年 · 江陵大交通格局呼之欲出 · 我省推介37个PPP项目 · 废矿石上开出“生态花” · 湖北省领事保护宣传月启动 · 图文：公司引入了机器人 · “百强”榜何时不再是“百大”榜 · 总营收劲增14.92% 3 特别报道 2016.9.22 星期四 从“四无”到“四大” 江陵大交通格局呼之欲出 湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员付承德）昨日，记者走访江陵，如火如荼的交通建设场面让人振奋：蒙华铁路正向江汉平原腹地延伸，排排桥墩矗立在金黄稻田里颇为壮观；沙公高速连接线施工现场车辆穿梭；江北高速路面刷黑基本完工，工人正在做绿化和划线的前期准备。长江边，蒙华铁路大桥已经合龙，正在铺设铁轨；大桥下游是石化码头，3个泊位已经建起；上游是粮油码头，密密麻麻的桩基插在江中，相关建设正在加速推进。

铁路、高速、港口、大桥——江陵交通建设全面开花。数据显示，今年前8个月，该县交通投资36.5亿元，占全县固定资产投资总额的62.4%。“江陵交通实现从‘四无’到‘四大’，牵引地方发展步入快车道。”县交通局长何永明说。

以前，江陵交通建设严重滞后，无高速、铁路、机场、港口，制约了地方经济社会发展，长期以来县域经济排名位居全省末位。近两年江陵交通建设持续发力，“四大”交通工程推动江陵步入发展快车道。

大路网建成。潜石高速去年通车，江北高速今年通车，沙公高速明年通车，江陵通过高速公路很快融入全国路网。去年全省村村通推进会在江陵召开，该县村村通客运体系成为全省村村通建设标准。通村公路与高速公路形成大路网，方便农产品流通。今年三湖农场黄桃合作社黄桃产量70万公斤，一改往年滞销尴尬，快速销往上海、深圳等地。

大物流网络雏形初现。蒙华铁路携北煤南运，在江陵与长江黄金水道相接，江陵因此成为南北大通道、长江经济带重要交汇点，煤炭、矿石、农产品等大宗物资将在此中转。本月上旬，荆州煤炭铁水联运储备基地正式获省发改委批复，国电、华电集团纷纷在江陵投资电厂。

客运大枢纽即将启动建设。本月7日，荆州民用机场获批，离江陵县城26公里，机场专用通道已经做好进场施工准备。另外，从上海至重庆的沿江高铁在江陵设站，武汉城际铁路也经江陵与江南各县市相连。江陵将成为拥有机场、高铁等重要客运枢纽的城市。

五大港口稳步推进。19日，湖北金奥集团与江陵协商投资建设石化码头。中航粮油建设的粮油码头已经打桩。深圳10多家物流企业抱团来访。江陵拥有23公里优质岸线，枯水期可停靠3000吨大船，今后将建成石化码头、粮油码头、煤炭码头、跃进综合码头、砂石集并码头等五大港口。届时，江陵将成为名副其实的滨江新城。





